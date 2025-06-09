İran'dan İsrail'e 'gizli bilgiler' göndermesi: Hızla hedef almamızı mümkün kılacak

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, İsrail'in nükleer projeleri ve tesislerine ilişkin binlerce belge de dahil olmak üzere önemli miktarda gizli verinin İran istihbaratı tarafından ele geçirildiğine dair bilgilere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada söz konusu operasyon, "büyük istihbarat başarısı" olarak nitelendirilirken, elde edilen gizli belgelerin İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik muhtemel saldırısına, saldırganlığın türüyle tam orantılı bir şekilde gizli nükleer tesislerine ve ekonomik ve askeri altyapılarına yönelik derhal cevap vermesini sağlayacağı" belirtildi.

İran devlet televizyonu, 7 Haziran'da istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, nükleer tesisler dahil İsrail istihbaratına ait binlerce gizli belgenin İran istihbaratı tarafından ele geçirildiğini iddia etmişti. Haberde, söz konusu operasyonun aylar sürdüğü ve şu anda bu belgelerin incelendiği belirtilmişti.

İstihbarat Bakanı İsmail Hatib de ele geçirilen "çok büyük kapsamlı gizli belgelerin" İsrail'in nükleer programıyla ilgili istihbarat bilgilerini, ABD, Avrupa ve diğer ülkelerle olan ilişkilerini içerdiğini söylemişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de bugün Tahran'da düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamasında, belgelerin bazı Avrupa ülkelerinin İsrail'in nükleer silah programına desteğini ortaya çıkaracağını ifade etmişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi de Ajansa ait gizli belgelerin İran'ın eline geçtiğine dair kesin kanıtlar olduğunu söylemişti.