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Dünya

İran'dan İsrail'e gözdağı: Tüm seçenekler masada, Lübnan'a kapsamlı saldırı düzenlerse yıkıcı savaş başlar

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, soykırımcı İsrail'in Lübnan'a askeri saldırı düzenlemesi halinde, 'direniş cephelerinin kapsamlı katılımı dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu ve yıkıcı bir savaşın' başlayacağı konusunda uyarıda bulundu.

AA29 Haziran 2024 Cumartesi 09:25 - Güncelleme:
İran'dan İsrail'e gözdağı: Tüm seçenekler masada, Lübnan'a kapsamlı saldırı düzenlerse yıkıcı savaş başlar
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İran'ın BM Daimi Temsilciliğinin resmi X hesabından yapılan açıklamada, siyonist rejimin, Lübnan'a saldıracağı yönündeki beyanlarının, "psikolojik savaş" olarak nitelendirildiği belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a kapsamlı bir askeri saldırı düzenlemesi halinde, "yıkıcı bir savaşın" başlayacağı uyarısı yapılan açıklamada, "Bütün direniş cephelerinin kapsamlı katılımı dahil tüm seçenekler masada." ifadesi kullanıldı.

Daha önce İran ve İsrail arasında nisan ayında artan gerginlik döneminde de İran, BM Daimi Temsilciliği üzerinden mesaj vermişti. 14 Nisan'da paylaşılan mesajda, İran'ın, BM Anlaşması'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını uyguladığı kaydedilmiş, İran'ın askeri karşılığının "Siyonist rejimin Şam'daki diplomatik misyonuna yönelik saldırganlığına karşılık" olduğu bildirilmişti. Mesajda, "Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. Eğer İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır." ifadesi kullanılmıştı.

İSRAİL-LÜBNAN GERGİNLİĞİ

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor. İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

352 HİZBULLAH ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti. İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar 352 Hizbullah mensubu öldü.

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