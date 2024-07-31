İran'dan İsrail'e misilleme açıklaması: Özel bir operasyonla cevap vereceğiz

İran'ın BM Daimi Temsilciliğinin X sosyal medya hesabından, Heniyye'nin suikasta uğramasına ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Suikasta cevap, elbette özel bir operasyonla olacaktır." ifadeleri kullanılarak, operasyonun "sert" ve suçluyu derinden pişmanlığa uğratacağı belirtildi.
- HAMAS LİDERİ HENİYYE'NİN İRAN'DA SUİKASTA UĞRAMASI
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.
İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.