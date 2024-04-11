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Dünya

'İran'dan İsrail'e saldırı hazırlığı' iddiası: Her an gerçekleşebilir

ABD basını, İran ve destekçilerinin İsrail'e yönelik füze saldırısı düzenleyebileceğini öne sürdü. İstihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, saldırının 'her an' gerçekleşebileceği belirtildi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise İran'ı ülkelerine saldırması halinde 'sürprizler yapmakla' tehdit etti.

11 Nisan 2024 Perşembe 08:07 - Güncelleme:
'İran'dan İsrail'e saldırı hazırlığı' iddiası: Her an gerçekleşebilir
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Amerikan televizyon kanalı Bloomberg, istihbarat raporlarına dayandırdığı haberind, İran veya İran destekli grupların İsrail'e geniş çaplı füze saldırısı düzenleyebileceğini bildirdi.

Saldırının "her an" gerçekleşebileceği belirtilirken, İsrail'deki askeri noktaların hedef alınacağı iddia edildi.

İran'ın saldırısında yüksek hassasiyetli füzeler veya insansız hava araçları kullanabileceğinden endişe duyulurken, saldırının ne zaman gerçekleşeceğinin önemli olduğu belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da ülkesinin İran'a karşı İsrail'i koruyacağını söyledi.

Biden, "İran ve destekçilerinden gelen bu tehditlere karşı İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız sarsılmazdır." ifadelerini kullandı.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI GALLANT, İRAN'I "SÜRPRİZLERLE" TEHDİT ETTİ

İsrail resmi televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Tahran ile Tel Aviv arasındaki gerilimin yoğunluğunun arttığı günlerde Gallant, İsrail'in kuzeyinde ülkesinin askerleriyle bir araya geldi.

Birden fazla cepheden saldırıya uğradıklarını belirten Gallant, "Ortadoğu'nun neresinde olursa olsun, İsrail topraklarına saldıranlara karşı, kararlı bir saldırı eylemiyle çok hızlı bir şekilde nasıl karşılık vereceklerini bildiklerini" dile getirdi.

Gallant, "İsrail'in tepkisi çok etkili olacak ve yıllar boyunca başarılı olduğumuz şeylerden biri de düşmanın ona ne gibi sürprizler hazırladığımızı asla bilememesidir." ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, X platformundan yaptığı paylaşımda, İran topraklarından İsrail'e saldırı düzenlenmesi halinde karşılık vereceklerini ve bu ülkeyi hedef alacaklarını belirtmişti.

İsrail, Devrim Muhafızları lideri Muhammed Rıza Zahidi'nin 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliği hedef alan bombalama sırasında öldürülmesinin ardından, İran'ın olası misillemesine hazırlanıyor.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan, 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü. Ayrıca saldırıda 6 Suriye vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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