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Dünya

İran'dan İsrail'e siber saldırısı! Sirenler yaklaşık 1 saat çaldı

İsrail'de Batı Kudüs ve Eilat'taki çeşitli mahallelerde dün sirenlerin çalmasının nedeninin, İran'ın siber saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

AA20 Haziran 2022 Pazartesi 13:50 - Güncelleme:
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Batı Kudüs'teki Talpiot, Katamon ve Beit HaKerem mahalleleri ile Eilat'ta dün akşam yaklaşık bir saat sirenler çalmış ve sirenlerin neden çaldığına ilişkin açıklama yapılmamıştı.

İsrail ordu radyosu, İsrail Ulusal Elektronik Müdürlüğünün, siren sistemi arızasının siber saldırıdan kaynaklandığından şüphelendiğini bildirdi.

Haberde, "İsrail Ulusal Elektronik Müdürlüğü, saldırının orduya ait uyarı sistemine değil, belediyenin siren sistemlerine yapıldığından şüpheleniyor. Saldırganlar bu sisteme erişerek alarmları etkinleştirdiler." ifadesi kullanıldı.

İlgili makamlara tehdide karşı önlem alınması talimatının verildiği aktarılan haberde, siber saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan, Eski İsrail Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Yair Golan, ordu radyosuna yaptığı açıklamada, sirenlerin çalmasıyla ilgili İran'ı suçladı.

Milletvekili Golan, "İsrail, İran'ın siber savaş yoluyla ülkeye zarar verme girişimlerine hazırlanıyor." dedi.

Golan, komutanlığın dahili alarm sisteminin hacklenmediğini ama belediyeye ait siren sisteminin siber saldırıya uğradığını ve bunun çok endişe verici olduğunu vurguladı.

İsrail medyasına göre, İran geçen aylarda buna benzer birçok siber saldırı girişiminde bulundu.

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