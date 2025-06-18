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Dünya

İran'dan İsrail'e ''Siccil'' gözdağı: Cehennemin kapıları açıldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), İsrail'e yönelik son füze saldırısında uzun menzilli Seccil füzelerinin kullanıldığını duyurdu. “Siyonistler artık sığınaklarda ölümü bekleyecek ya da ülkeyi terk edecek” diyen IRGC, yeni saldırıların 'yoğun ve sürekli' olacağını belirtti.

IHA18 Haziran 2025 Çarşamba 23:02 - Güncelleme:
İran'dan İsrail'e ''Siccil'' gözdağı: Cehennemin kapıları açıldı
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İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), İsrail'e düzenlenen 12'inci dalga füze saldırısının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu saldırıda uzun menzilli Seccil füzelerinin kullanıldığı belirtilerek, "Füze saldırıları yoğun ve sürekli olacaktır.

"CEHENNEMİN KAPILARI AÇILDI"

Siyonistler için cehennem kapılarını açtık. İşgal altındaki toprakların üzerindeki gökyüzü, İran füzeleri ve insansız hava araçlarının kullanımına açıktır" denildi.

IRGC, "İsrailliler artık sığınaklarda cehennemi bir yavaş ölümle yaşamak veya İsrail'den kaçmak arasında seçim yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

İran, İsrail'e yönelik son saldırısında az sayıda füze fırlatmış, saldırıda can ve mal kaybı bildirilmemişti.

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