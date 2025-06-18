İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), İsrail'e düzenlenen 12'inci dalga füze saldırısının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu saldırıda uzun menzilli Seccil füzelerinin kullanıldığı belirtilerek, "Füze saldırıları yoğun ve sürekli olacaktır.
IRGC, "İsrailliler artık sığınaklarda cehennemi bir yavaş ölümle yaşamak veya İsrail'den kaçmak arasında seçim yapmalıdır" ifadelerini kullandı.
İran, İsrail'e yönelik son saldırısında az sayıda füze fırlatmış, saldırıda can ve mal kaybı bildirilmemişti.