İran'dan İsrail'e yeni saldırı! Hipersonik füzeler kullanıldı

İsrail ordusu, akşam saatlerinde İran'dan İsrail topraklarına doğru füze atışları gerçekleştirildiğini bildirdi.

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.

Halkın en kısa sürede sığınaklara geçmesi ve ikinci bir duyuruya kadar bu alanları terk etmemesi istendi.

Bunun ardından İsrail'de bir çok noktada sirenler çaldı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Bahreini, "BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya gelerek İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail rejiminin 13 Haziran'dan bu yana İran'a saldırılar düzenlediğini hatırlatan Bahreini, "Bunlar sivil, kadın, çocuk, sivil altyapı hatta ülkemizdeki barışçıl nükleer tesislerini hedef alan İsrail saldırganlığıdır. Bu saldırılar sırasında çok sayıda çocuk ve kadın dahil, yüzlerce masum insan öldürüldü. Sadece İran'da değil, aynı zamanda bölgemizdeki insanların tehlikeli sızıntılara maruz kalması nedeniyle barışçıl nükleer tesislerimiz etrafında büyük bir tehlike var." diye konuştu.

Bahreini, İsrail'in, ABD'nin yanı sıra birçok Batılı ülke tarafından finansal, lojistik ve askeri alanda desteklenmesini eleştirdi.

İsrail'in, İran'a sebepsiz yere saldırdığını belirten Bahreini, "İsrail bu saldırılar sırasında sivilleri hedef alarak ayrımcılık, orantılılık ve saldırılar hakkında halkın bilgilendirilmesi ilkesini ihlal etti. İsrail, uluslararası hukukun ve insan haklarının tüm normlarını ihlal etti. İran, İsrail saldırılarına karşılık verme konusunda kararlı. Halkımızı, güvenliğimizi ve topraklarımızı savunmada hiçbir şüphe, tereddüt göstermeyeceğiz. Çok ciddi ve güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz. Şu anda yaptığımız da bu. Kendimizi savunmaktan başka bir şeye odaklanamayız." ifadelerini kullandı.

Bahreini, ABD'nin, İsrail'in yaptıklarına ortak olduğuna işaret ederek "ABD olmadan İsrail hiçbir şey. İsrail ne yapıyorsa ABD'nin askeri ve istihbarat desteğiyle yapıyor. ABD'nin eylemlerini takip edeceğiz. Herhangi bir noktada ABD'nin İran'a yönelik saldırılarda doğrudan yer aldığı sonucuna varırsak ABD'ye yanıt vermeye başlayacağız." diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyinin yanı sıra diğer uluslararası örgütlerin bu süreçte İsrail'in işlediği suçları durdurma konusunda başarısız olduğuna dikkati çeken Bahreini, uluslararası kuruluşların varlık nedenlerini kaybettiklerini söyledi.

Bahreini, İran'ın nükleer programının barışçıl olduğunu vurguladı.

- "KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZİN AŞILMASI HALİNDE BUNA YANIT GELECEK"

AA muhabirinin, "ABD Başkanı Donald Trump'ın son gerginliklere ilişkin açıklamalarını bir müdahale olarak mı görüyorsunuz?" sorusuna Bahreini, şu yanıtı verdi:

"Evet, ABD Başkanı dahil ABD yetkililerinin açıklamalarını izliyoruz. Bunları İran'a yönelik meydan okumalara karşı sorumsuz tavırlar olarak görüyoruz ve ABD'nin İran'a yönelik politikalarının son 40 yıldır düşmanca olduğuna inanıyoruz. Bu, yeni bir şey değil. ABD'nin İran'a yönelik tehditleri yeni bir şey değil. ABD'nin İran'a karşı düşmanca bir tavrı olduğu açık. İran, daha önce de ABD'nin kibirli politikalarına karşı duran ülkeydi. Trump'ın yaptığı açıklamalar tamamen dengesiz. Bu açıklamaları görmezden gelemeyiz."

İran'ın kırmızı çizgilerinin olduğunu söyleyen Bahreini, bunların aşılması halinde yanıt vereceklerini söyledi.

İşte dakika dakika İran-İsrail savaşında yaşananlar:

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tümgeneral Effie Defrin, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'ın batısına yeni bir hava saldırısı başlattığını ve bir tanksavar füze üretim tesisi vurduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru yeni füzelerin fırlatıldığını duyurdu

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İran'ın füze saldırıları üzerine İsrail'i terk etmek isteyen ABD vatandaşları için tahliye çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ABD'nin müdahalesine dair soruları geçiştirirken, bu konuda karar verici tek kişinin Başkan Donald Trump olduğunu ve bakanlığının onun kararlarını uygulayacağını söyledi.

İsrail ordusu, İran vatandaşlarına ülkeleri aleyhine Mossad ile irtibata geçmeleri yönünde çağrı yaptı.

İsrail'in, İran'ın İsfahan kentinde düzenlediği dünkü saldırılarda 2 sivil aracın hedef alındığı bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, İsrail'in "mümkün olduğunu" öne sürdüğü İran'da rejim değişikliğinin Birliğin "üzerinde mutabık kaldığı" pozisyon olmadığını söyledi.

İran'da Mossad ajanı oldukları suçlamasıyla birçok kişi tutuklandı

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da Kızılay binasının hemen yanındaki bir alana saldırdı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran'a müzakere masasına oturması yönünde çağrıda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in amacının, Gazze'nin tümünü ele geçirmek olduğunu, topraklar üzerinde yapılacak herhangi bir değişikliğin ve nüfusun zorla yerinden edilmesinin uluslararası hukukun ihlali olacağını, bu nedenle Tel Aviv'e yönelik baskının artırılması gerektiğini söyledi.

İsrail ordusu: İran'da bu sabah 40'tan fazla füze altyapı unsurunu vurduk

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yeni saldırılar başlattığını duyurdu

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, "çatışmaların sonlanmasına ilişkin İran ile müzakere yapılmadığını" ve Tel Aviv'in saldırılarını sürdüreceğini belirtti.

15:18 İRAN: KAMİKAZE DRON TAŞIYAN BİR KAMYONET ELE GEÇİRİLDİ

İran'ın Elborz eyaletinde İsrail saldırılarında kullanılan kamikaze dron ve mini intihar hava araçlarına ait parçaları taşıyan bir kamyonetin ele geçirildiği bildirildi.

14:56 SUBAŞI RADAR SİSTEMİ YENİDEN DEVREDE

İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ilk anlarında hedef alındığı açıklanan Hemedan'daki Subaşı radar siteminin yeniden gözetleme faaliyetlerine başladığı bildirildi.

İran devlet televizyonu konuya ilişkin haberinde, Subaşı radar sisteminin yeniden devreye alındığını aktardı.

Haberde, "bölgedeki düşman hedeflerin tespiti, teşhisi ve durdurulması alanında savunma kabiliyetlerinin artırılması amacıyla yeniden devreye alınan radar siteminin yeni olduğu ve hava savunma alanında güncel teknik kabiliyetleri bulunduğu" ifade edildi.

İran'ın önemli radar sistemlerinden Subaşı'nın yeniden faaliyete geçmesiyle, bölgedeki taramanın daha yüksek doğruluk ve istikrarla devam edeceği, bununla da hava gözetleme alanında operasyonel hazırlık düzeyinin artacağı kaydedildi.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, siber saldırlar nedeniyle ülkede internet sorunu yaşandığını belirterek, iki bankanın da siber saldırıya maruz kaldığını söyledi.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma devam ederken, İran'a çatışmadan geri çekilme uyarısında bulunan Trump'ın, İran'ın misillemelerine karşı İsrail'i korumak amacıyla Orta Doğu'ya askeri uçaklar ve savaş gemileri sevk ettiği gözleniyor.

Associated Press'in çatışmaya ilişkin haberine göre, Trump'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda İran'a karşı sabrının "tükenmekte olduğunu" belirtmesi, ABD'nin bölgedeki dahlini derinleştirme ihtimalini gündeme getirdi.

ABD'nin bölgedeki dahlinin derinleşmesi, Kum eyaletinde bir dağın derinliklerine kurulan Fordo Nükleer Tesisi'ne karşı sığınak avcısı (bunker-buster) bombaları kullanmayı da içerebilme ihtimalini taşıyor.

İsrail'in, Fordo'yu yok edebilecek büyüklükte bir mühimmatı ya da bu mühimmatı taşıyabilecek uçağı olmadığı değerlendirilirken, bu kapasiteye yalnızca ABD'nin sahip olduğu vurgulanıyor.

ABD ulusal güvenlik yetkilileri, bir sonraki adımları tartışırken, Pentagon bölgedeki askerlerinin ve üslerinin korunmasını sağlamak üzere harekete geçiyor

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hermes 900 tipi dronun İran tarafından İsfahan'da düşürüldüğünü doğruladı.

İran'ın Tahran eyaletinde İsrail ajanlarının saldırılarda kullanacağı değerlendirilen 23 insansız hava aracı (İHA) ele geçirildiği bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusuna yakın Fars Haber Ajansının adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberinde, dün akşam yakalanan 8 İHA yüklü bir kamyonetin sürücüsünün itirafta bulunduğu, verdiği bilgiler doğrultusunda yapılan operasyonda bir İHA imalat atölyesi tespit edildiği belirtildi.

Tahran eyaletinin Pişva kasabasındaki kamikaze İHA üretim atölyesindeki aramalarda da 15 İHA ele geçirildiği kaydedildi.

Toplam 23 İHA ele geçirilen operasyonda 2 kişinin de gözaltına alınarak yargı mercilerine teslim edildiği bildirildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, 13 Haziran'dan bu yana düzenledikleri "yüzlerce hava bombardımanda İran'da 1100'den fazla hedefi vurduklarını" belirtti.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Bahreini, "Herhangi bir noktada ABD'nin İran'a yönelik saldırılarda doğrudan yer aldığı sonucuna varırsak ABD'ye yanıt vermeye başlayacağız." dedi.

89 BULGAR VATANDAŞI İSRAİL'DEN TAHLİYE EDİLDİ

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen tahliye operasyonuyla İsrail'de mahsur kalan 89 Bulgar vatandaşı ve 59 diğer ülke vatandaşı güvenli bir şekilde ülkeye getirildi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tahliye operasyonu, Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı ve uluslararası ortaklar ve kurumların işbirliğinde gerçekleşti.

Bulgar vatandaşı 89 kişi ve diğer ülke vatandaşı 59 kişi, İsrail'den kara yoluyla Mısır'a geçtikten sonra özel uçuşla Bulgaristan'a getirildi.

Yolcular, bu sabah erken saatlerde başkent Sofya'da Vasil Levski Havalimanı'nda Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev tarafından karşılandı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, aynı uçuşla Slovenya, ABD, Belçika, Arnavutluk, Kosova ve Romanya'dan sivillerin de tahliyesi sağlandı.

Dışişleri Bakanlığı, bölgede bulunan diğer Bulgar vatandaşlarına ihtiyaç halinde destek sağlamak için hazır olunduğunu kaydetti.

İSRAİL ORDUSU, İRAN'DAN ATILAN 10 İHA'YI ENGELLEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

11:37 İsrail ordusu, geniş çaplı saldırılar düzenlediği İran'dan bu sabah atılan 10 insansız hava aracını (İHA) engellediğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde, İran'dan gönderilen İHA'ların tespit edilmesinin ardından alarmların devreye girdiği aktarıldı.

İran'dan atılan 10 İHA'nın engellendiği ve bunlardan 7'sinin ülke hava sahasına girmeden düşürüldüğü iddia edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail'in Tahran'a yönelik "tahliye uyarılarının" ardından yaşanan süreci yakından takip ettiklerini belirterek bazı saldırıların, özellikle başkentte sivil kayıpların bildirildiği nüfuslu bölgelerde gerçekleştiğine dair ciddi endişeler olduğunu kaydetti.

İSRAİL ORDUSU: GECE 50'DEN FAZLA SAVAŞ UÇAĞI İRAN'A SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail ordusu, gece saatlerinde 50'den fazla savaş uçağının İran'daki çeşitli hedeflere saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Son birkaç saat içerisinde, hava kuvvetlerine ait 50'den fazla savaş uçağı İran'daki askeri hedeflere yönelik bir dizi saldırı başlattı." ifadelerine yer verildi.

İsrail, bu saldırıların İran'ın nükleer programını engellemeyi amaçladığını öne sürerek, Tahran'daki bir santrifüj üretim tesisinin de hedef alındığını bildirdi.

Açıklamada, "Hedef, İran rejiminin nükleer silah üretme amacıyla uranyum zenginleştirme kapasitesini artırma çabasını engellemekti." denildi.

İsrail ordusu ayrıca, İran'ın İsrail'e fırlattığı ve atmaya devam ettiği karadan karaya füzelerin montaj üsleri ile hammadde üretim tesislerinin de vurulduğunu iddia etti.

Açıklamada, uçaksavar sistemlerine ait ekipmanların üretildiği tesislerin de saldırıya uğradığı belirtildi.

10.38 Ortadoğu'da tırmanan İran-İsrail gerilimi, Türkiye-İran sınır hattında da etkisini gösterdi. İran'ın hava sahasını sivil uçuşlara kapatmasının ardından, Türkiye'de bulunan İran vatandaşları karayolunu kullanarak ülkelerine dönmeye başladı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Sınır Kapısı'nda yaşanan yoğunluk dikkat çekerken, sınır kapısına Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen İran vatandaşları uzun araç ve yaya kuyrukları oluşturdu. Yetkililer, normal günlere kıyasla belirgin artış gösteren yoğunluğun büyük oranda İranlı yolculardan kaynaklandığını belirtti.

İranlı vatandaşlar, ülkelerine dönüş gerekçesi olarak "vatanlarına sahip çıkma" isteğini gösterdi. Savaş ihtimaline rağmen geri dönmeyi tercih eden İranlılar, kararlılık mesajları verdi.

"KAÇAN YOK, HERKES VATANINA DÖNDÜ"

İranlı yolculardan Sevda Mokhtari, yaptığı açıklamada, "İran'dan geliyorum. Tahran'da yaşananları haberlerden takip ediyorum. İranlılar, başka ülkelerde olsalar bile böyle bir durumda vatanlarına sahip çıkmayı biliyor. Pek çoğu geri döndü; kimse kaçmadı, herkes ülkesine dönerek İsrail'e karşı durmayı seçti. Savaş devam etse de bitse de ben İran'ın kazanacağına inanıyorum. Biz hiçbir zaman ülkemizi bırakıp gitmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

09.41 Yunanistan Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen tahliye operasyonuyla İsrail'de mahsur kalan Yunan vatandaşları ve Yunan vatandaşı olmayan aile üyeleri, güvenli şekilde ülkeye getirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tahliye operasyonu Yunanistan'ın Tel Aviv ve Kahire büyükelçilikleri ile Kudüs Başkonsolosluğunun eşgüdümünde gerçekleştirildi.

Yunan vatandaşı 105 kişi ve vatandaş olmayan aile üyeleri, İsrail'den kara yoluyla Mısır'a geçtikten sonra Şarm El-Şeyh'ten kalkan C-130 ve C-27 tipi Hava Kuvvetleri uçaklarıyla Yunanistan'a getirildi.

Yolcular, bu sabah erken saatlerde başkent Atina yakınlarındaki Elefsina'daki 112. Hava Üssü'ne ulaştı.

Aynı uçuşlarla Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Fransa, Almanya, Gürcistan, İsviçre, ABD, İtalya, Kıbrıs, Litvanya, Macaristan, Portekiz, Romanya ve İsveç'ten sivillerin de tahliyesi sağlandı.

İsrail hükümeti, Başsavcı'nın "savaş durumunda" askere karşı soruşturma açma yetkisini sınırlandırılacak bir yasa tasarısı için hazırlık yapıyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, söz konusu yasa tasarısı gelecek hafta Yasama İşleri Bakanlar Komitesi'nde görüşülecek.

Teklife göre, İsrail Başsavcısı "savaş durumunda" askerlere soruşturma açmak için Genelkurmay Başkanı'nın onayını alması gerekecek.

Likud Partisi Milletvekili Moshe Saada tarafından sunulan teklifin 16 milletvekili tarafından imzalandığı, cinayet ve cinsel suçların kapsam dışında tutulacağı aktarıldı.

Konuya ilişkin konuşan İsrailli bir yetkilinin, soruşturmaların askerleri, yabancı ülkelerde aleyhlerine açılan davalardan koruduğunu söylediği aktarıldı.

İran'ın Loristan eyaletinde İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına "sosyal medya üzerinden" faaliyet yürüttüğü öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Aynı eyalette dün benzer suçlamayla 18 kişi emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

08:10 İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'da çok sayıda silah üretim tesisinin de hedef alındığı iddia edildi. Son birkaç saat içinde 50'den fazla uçakla Tahran ve çevresinde "istihbarata dayalı bir dizi saldırı" gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, İran'ın başkentinde uranyum zenginleştirilmesinde kullanılan santrifüj üretim tesisinin hedef alındığı kaydedildi. Bu kapsamda, İran'ın füze kapasitesine yönelik karadan karaya füzelerin montajı için ham madde ve bileşenlerin üretildiği bir tesis, hava savunma füzeleri bileşenleri üreten bir tesis ve bazı silah üretim tesislerine saldırı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

İSRAİL'E İRAN FÜZELERİ DÜŞMESİ SONUCU FARKLI YERLERDE YANGIN ÇIKTI VE BİR BİNADA HASAR MEYDANA GELDİ

06:17 İsrail ordu radyosunun haberinde, bazı haberlerde İran'a ait birkaç füzenin İsrail'e düştüğünün belirtildiği ifade edildi. Ordu radyosu füzelerin düştüğü yerleri belirtmezken, İsrael Hayom gazetesi ilk belirlemelere göre en az iki füzenin Kudüs'e ve Tel Aviv yakınlarındaki Şaron bölgesine düştüğünü bildirdi. Kanal 12'nin haberinde ise İran'ın füze saldırıları sonucu İsrail'in orta kesimindeki bir binada hasar meydana geldiği, itfaiye ekiplerinin de yangın çıkan 20 araca müdahale ettiği aktarıldı. Haberde, kuzey bölgesinde bir binanın üzerine füze parçaları düştüğü, açık alanlarda ise İran füzeleri veya parçalarının düşmesi sonucu çok sayıda yangın çıktığı kaydedildi.

İSRAİL, TAHRAN'IN KUZEYDOĞUSUNDAKİ İMAM HÜSEYİN ÜNİVERSİTESİNE SALDIRI DÜZENLEDİ

05:01 İsrail, Tahran'ın kuzeydoğusundaki Hakimiye semti yakınlarında yer alan Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı İmam Hüseyin Üniversitesine saldırdı. Saldırı sonrasında bölgeden dumanlar yükseldi.

İSRAİL'DEN, "ÖLÜDENİZ BÖLGESİNDE 2 İHA'YA KARŞI KOYDUK" İDDİASI

04:56 Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, yerel saatle (GMT+3) 02.20-02.22 ile 02.30 arasında Ölü Deniz bölgesinde 2 düşman İHA'ya karşı konulduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu 2 İHA'yı gönderen tarafın adına yer verilmezken, sadece İHA'ların doğudan geldiği belirtildi. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise söz konusu İHA'ların İran'dan gönderildiği ve Ürdün hava sahası üzerinden gelerek Ayn Ciddi kasabasına sızdığı ifade edildi.

İRAN'IN BAŞKENTİ TAHRAN'DA HALK, ÜLKE YÖNETİMİNE DESTEK İÇİN TOPLANDI

04:32 İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in konutuna yakın bir yerde bulunan Filistin Meydanı'nda gece yarısı toplanan vatandaşlar, ülke yönetimine desteklerini iletti. İran lideri Hamaney'in posterlerini ve İran bayraklarını taşıyan vatandaşlar, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Tahran'ı tahliye edin" tehdidine rağmen gösteriye bazı ailelerin çocuklarıyla gelmesi dikkati çekti. Bazı polis ve askerlerin de gösterilere katıldığı görüldü.

HAMAS: ABD'NİN İRAN'A YÖNELİK ASKERİ MÜDAHALE TEHDİTLERİ BÖLGEYİ İSTİKRARSIZLIĞA SÜRÜKLER

03:21 Hamas, ABD'nin İran'a yönelik askeri müdahale tehditlerini kınayarak, böyle bir adımın bölgeyi daha fazla tırmanışa ve istikrarsızlığa sürükleyeceğini vurguladı.

İRAN LİDERİ HAMANEY: SİYONİSTLERLE ASLA PAZARLIK YAPMAYACAĞIZ

02:39 İran lideri Ayetullah Ali Hamaney sosyal paylaşım platformu X hesabından Arapça paylaşımda bulunuldu. Paylaşımda, "Terörist siyonist rejimle kararlılıkla mücadele edilmelidir. Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL ORDUSU, TAHRAN'DA GENİŞ BİR BÖLGE İÇİN SALDIRI TEHDİDİNDE BULUNDU

02:09 İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, Tahran'ın bir bölgesinin kırmızı renkle işaretlendiği bir harita yayınladı. Tahran'ın 18'inci bölgesinde bulunanlara burayı terk etme çağrısı yapan Adraee, söz konusu alanda İran yönetiminin altyapılarına saldıracaklarını açıkladı. Adraee, İran halkını "Bu bölgede bulunmanız hayatınızı tehlikeye atmaktadır." ifadeleriyle tehdit etti.

ABD'NİN SALDIRMASI DURUMUNDA İRAN'IN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI MAYINLAYABİLECEĞİ İDDİASI

01:59 Amerikan New York Times (NYT) gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin yeni değerlendirmelere yer verildi. ABD'li yetkililer, haberde, ABD'nin, İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırısı halinde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlamaya başlayacağını düşündüklerini belirtti. Aynı haberde, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere ve bölgedeki bazı ABD üslerine saldırmaya başlamasının da beklendiği kaydedildi.

ABD BAŞKANI TRUMP İLE İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

01:50 Bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump ile Netanyahu'nun telefon görüşmesi yaptığını teyit etti ancak görüşmenin detayına girmedi. İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıya ABD'nin katılıp katılmayacağına dair soruların gündeme geldiği görüşmeyle ilgili İsrail ve ABD tarafından henüz somut bir açıklama yapılmadı. Öte yandan, yerel saatle öğleden sonra Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibini toplayan Trump'ın, İsrail-İran gerilimine ilişkin bu akşam bir açıklama yapıp yapmayacağına ilişkin de Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılmadı.

İRAN, İSRAİL'E 25 FÜZEYLE YENİ BİR MİSİLLEME SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRDİ

01:45 İsrail basınında yer alan haberlere göre, İran'dan İsrail'in kuzey ve orta bölgesine yeni bir füze saldırısı gerçekleştirildi. Ülkenin kuzeyinde ve merkezinde alarmların devreye girmesinin ardından İsrail hava savunma sistemleri, İran'dan iki dalgada atılan 25 civarında füzeyi engellemeye çalıştı. İsrail'e ilk dalgada 15 civarında, ikincisinde 10 füze fırlatıldı. İran füzelerinden bazılarının hedefi başkent Tel Aviv oldu. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, ülkenin merkezinde füzenin isabet etmesinden kaynaklı bir binada hasar olduğu, kuzey bölgesinde ise bir binaya şarapnel isabet ettiği belirtildi.

İRAN: TAHRAN'DA MOSSAD ADINA FAALİYET YÜRÜTEN TERÖR TİMİ YAKALANDI

01:00 Baharistan Kaymakam Yardımcısı Murad Muradi, Tesnim Haber Ajansına yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi. Kaymakam Yardımcısı Muradi, "Eylem hazırlığındaki Mossad'a bağlı bir terör timi, Tahran'ın Baharistan ilçesine araçla giriş yaparken yakalandı." dedi. Muradi, şüpheli araçta yapılan ilk incelemede büyük miktarda patlayıcı madde, hedefleme sistemlerine sahip mini dronlar, ileri seviye savaş silahları, gelişmiş haberleşme ekipmanları ve uzaktan kumandalı sistemler ele geçirildiğini söyledi. İranlı yetkili, söz konusu grubun bu ekipmanlarla kalabalık merkezlerde büyük çaplı intihar saldırıları düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

İSRAİL ORDUSU, İRAN'DAN KISA SÜRE ÖNCE ATEŞLENEN FÜZELERİ DURDURMAYA ÇALIŞTIĞINI DUYURDU

00:47 İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sisteminin füzeyi durdurmak için çalıştığı aktarıldı. Başkent Tel Aviv dahil ülkenin büyük kısmında alarmlar devreye girerken tüm ülkede talimatlara uyulması uyarısı yapıldı.

İRAN: SALDIRILARIN YAPILDIĞI HAVA ÜSLERİNİ HEDEF ALDIK

00:35 İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik başlatılan misilleme saldırılarının onuncu dalgasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Siyonist rejimin İran topraklarına yaptığı küstahça saldırıya misilleme olarak Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri savaşçıları, Gerçek Vaat 3 operasyonunun onuncu dalgasında etkili bir harekat planlayarak ve uygulayarak, bu saldırının (İsrail saldırılarının) kaynaklandığı hava üslerini hedef aldı." ifadelerine yer verildi. Açıklamanın devamında misilleme saldırılarının "sürekli, çok katmanlı ve kademeli bir şekilde devam edeceği" belirtildi.

İRAN'IN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ İRAVANİ, İSRAİL'İN SALDIRILARINA ABD'NİN YEŞİL IŞIK YAKTIĞINI SÖYLEDİ

00:01 İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, İsrail'in, ABD'den aldığı yeşil ışık ile saldırılarını başlattığını belirterek, çatışmada saldırganın korunduğunu, kurbanın da suçlandığını söyledi.