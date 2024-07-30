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Dünya

İran'dan, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırı sonrası BMGK'ya çağrı

İran, İsrail'in Lübnan'a saldırısını bu ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olarak niteleyerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK), sorumluluklarını derhal yerine getirmeye çağırdı.

AA30 Temmuz 2024 Salı 22:48 - Güncelleme:
İran'dan, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırı sonrası BMGK'ya çağrı
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yazılı açıklamasında, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Saldırının Lübnan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olduğunu belirten Kenani, saldırının İsrail'in saldırganlığına karşı Filistinlileri destekleyen direniş güçlerini bu yolu sürdürmekten alıkoymayacağını kaydetti.

Bölgedeki gerginlik ve krizin genişlemesinden İsrail ve destekçisi ABD'nin sorumlu olduğunu ifade eden Kenani, BMGK'ya Lübnan'ın güvenliği ile Tel Aviv'in bölgesel ve uluslararası barış ve istikrara yönelik tehditlerine ilişkin sorumluluklarını derhal yerine getirme çağrısında bulundu.

Kenani, ülkesinin Lübnan hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti.

İsrail güçleri, Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti.

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