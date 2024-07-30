İran'dan, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırı sonrası BMGK'ya çağrı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yazılı açıklamasında, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Saldırının Lübnan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olduğunu belirten Kenani, saldırının İsrail'in saldırganlığına karşı Filistinlileri destekleyen direniş güçlerini bu yolu sürdürmekten alıkoymayacağını kaydetti.

Bölgedeki gerginlik ve krizin genişlemesinden İsrail ve destekçisi ABD'nin sorumlu olduğunu ifade eden Kenani, BMGK'ya Lübnan'ın güvenliği ile Tel Aviv'in bölgesel ve uluslararası barış ve istikrara yönelik tehditlerine ilişkin sorumluluklarını derhal yerine getirme çağrısında bulundu.

Kenani, ülkesinin Lübnan hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti.

İsrail güçleri, Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti.