İran'dan ''İsrail'in nükleer silahlarına karşı harekete geçin'' çağrısı

İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrasında basına açıklama yapan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İsrail yönetiminin nükleer silah kullanma tehditlerine işaret etti.

İsrail'in nükleer silahlarına karşı harekete geçilmesi gerektiğini belirten İslami, "Her türlü olayın sorumluluğu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına aittir çünkü Siyonist rejim NPT'yi (Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması) ve güvenceleri imzalamadı. Bugün bu rejim dünyayı atom bombasıyla tehdit ediyor." dedi.

Bu konuda UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye mektup yazdığını ve kendisinin sorumluluğunu hatırlattığını aktaran İslami, "NPT'yi imzalamayan, güvenlik taahhüdünde bulunmayan, Ajansa denetim izni vermeyen ve nükleer silah kullanabileceğini açıkça beyan eden bir tarafa karşı konum almıyorsanız bu uluslararası kuralların ihlalidir. UAEA Başkanı'nın görevi bu durumu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) rapor etmektir." diye konuştu.

NPT'YE TARAF OLMAYI REDDEDEN İSRAİL'İN NÜKLEER SİLAH KULLANMA TEHDİTLERİ



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 22 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İran'ı nükleer saldırıyla tehdit etmişti. Neyanyahu, "Her şeyden önce İran, inandırıcı bir nükleer tehditle karşı karşıya kalmalı." ifadelerini kullanmış, daha sonra ofisi, Netanyahu'nun ifadelerinin dil sürçmesi olduğunu savunmuştu.

İsrailli Miras Bakanı Amihai Eliyahu da İsrail'in Gazze saldırıları devam ederken "nükleer bomba kullanmanın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri" olduğunu söylemişti. İsrailli Bakan'ın ifadeleri uluslararası toplumda da endişeyle karşılanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 18 Kasım'da yaptığı bir açıklamada, İsrail'in NPT'ye taraf olmadığına dikkati çekerek, "Taraf olmadığı için ilk etapta kurallarına da tabi olmuyor. Ama üye ülkelerin nükleer güvenlik adına Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna başvurup bir denetleme mekanizması isteme durumu var, onu şu anda harekete geçireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, nükleer silah sahibi olduğunu resmi olarak doğrulamak ve yalanlamaktan kaçınıyor. Buna karşılık İsrail, NPT'ye taraf olmayı veya nükleer tesislerini UAEA müfettişlerinin denetimine açmayı reddediyor.

İsrail, bu konuda UAEA tarafından da herhangi bir baskı görmüyor. UAEA Başkanı Grossi, 22 Kasım'da AA muhabirinin konuyla ilgili sorusuna, "Orta Doğu'daki bütün ülkeler için tekrar ifade ediyorum, bütün ülkeler NPT'ye taraf olmalı." ifadelerini kullanmıştı.