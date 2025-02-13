İran'dan İsrail'in tehdidine cevap: Elimizden alamayacaklar

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, nükleer santralin bulunduğu Buşehr eyaletinde katıldığı bir programda ülkesine yönelik tehditlere ilişkin konuştu.



ABD medyasında "İsrail'in gelecek aylarda İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar planladığı" iddialarına yer verildiğine işaret eden Pezeşkiyan, böyle bir şeyin kendilerine zarar veremeyeceğini hatta daha fazla merkez yapabileceklerini belirtti.



Pezeşkiyan, "Atom merkezlerinizi vuracağız, diye tehdit ediyorlar. Gelin vurun. Çocukların beyni oraları inşa etti. Merkezlerin 100 tanesini vursanız bu çocuklar 1000 tane inşa eder. Binaları vurabilirsiniz ama onu yapan zihin orada oldukça bir şey yapamazsınız." diye konuştu.



ABD medyasında, "ABD istihbarat raporlarına göre, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar planladığı" iddia edilmişti. Haberde, İsrail'in "gelecek aylarda" İran'ın nükleer tesislerine saldırı düzenleyebileceği öne sürülmüştü.

