İran'dan İtalya'ya tepki: Büyükelçi bakanlığa çağrıldı





İran devlet televizyonuna göre Dışişleri Bakanlığı, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin Devrim Muhafızları Ordusu hakkındaki "sorumsuz açıklamaları" nedeniyle bu ülkenin Tahran Büyükelçisi Paola Amadei'yi Bakanlığa çağırdı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Yusufi, Büyükelçi Amadei ile yaptığı görüşmede, Devrim Muhafızları Ordusu'nun İran'ın resmi silahlı kuvvetlerinin bir unsuru olduğunu ve yasal statüsünün bulunduğunu söyledi.

Yusufi ayrıca, İtalyan yetkililerin İran'a karşı "düşüncesizce" hareket ettiğini ve söz konusu bu yaklaşımlarını düzeltmeleri gerektiğini iletti.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"(29 Ocak) Perşembe günü Brüksel'deki Avrupa Dışişleri Bakanları toplantısında, diğer ortaklarla koordinasyon içinde Devrim Muhafızlarının terör örgütleri listesine dahil edilmesini ve ayrıca bu vahşi eylemlerden sorumlu olanlara yönelik bireysel yaptırımlar uygulanmasını önereceğim."