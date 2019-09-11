28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7875
  • 6,3895
  • 278.271
  • 101983
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran'dan kızdıracak sözler: Bolton gitti biz hala ayaktayız

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik danışmanı John Bolton'ın görevden alınmasına dair, 'Aylar önce İran´ın `3 ay sonra´ yok olacağını söylemişti. Biz ayaktayız ama o gitti' dedi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rebii sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "John Bolton aylar önce İran'ın üç ay sonra ortada olmayacağını öne sürmüştü, fakat biz hala ayaktayız ve o bütün İran düşmanlarının birer birer sahayı terk ettiği gibi gitti. En büyük savaş ve ekonomik terörizm destekçisinin görevden alınmasıyla Beyaz Saray artık İran'ın gerçeklerini anlamada daha az engellerle karşılaşacaktır" ifadelerini kullandı.
 
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, dün gece Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a artık Beyaz Saray'da ona gerek olmadığını söylediğini belirtmişti.
 
TRUMP "İSTİFASINI İSTEDİM"... BOLTON: "İSTİFAMI BEN ÖNERDİM"
 
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden  "Dün gece John Bolton´a hizmetlerinin artık Beyaz Saray´da gerekli olmadığını bildirmiştim. Diğerleri gibi yaptığı önerilerin birçoğuna şiddetle karşı çıktım ve bu nedenle John´dan bu sabah istifasını istedim. John´a hizmetleri için çok teşekkür ederim. Gelecek hafta yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı´nı açıklayacağım" diye yazmıştı.
 
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istifasını kendisinin önerdiğini ve Trump´ın cevap olarak "Bunu yarın konuşalım" dediğini paylaşmıştı.

Kerbela´yı anma etkinliğinde izdiham: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Son fotoğrafı ortaya çıktı... Arkadaşı dehşet gecesini anlattı

Son fotoğrafı ortaya çıktı... Arkadaşı dehşet gecesini anlattı

HDP'nin o kararını kayyum iptal etti

HDP'nin o kararını kayyum iptal etti

Bir kişi kadro dışı kalacak! Futbolcuların gergin bekleyişi...

Bir kişi kadro dışı kalacak! Futbolcuların gergin bekleyişi...

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Terör örgütüne ağır darbe: Sızamadılar

Terör örgütüne ağır darbe: Sızamadılar

Boğulan genci kurtarırken can verdi: Kahramanlık genlerinde var

Boğulan genci kurtarırken can verdi: Kahramanlık genlerinde var

HDP temsilcisinden ABD'de PKK lobisi

HDP temsilcisinden ABD'de PKK lobisi

'Züğürt Ağa' parayı böyle bulmuş! Gözaltına alındı

'Züğürt Ağa' parayı böyle bulmuş! Gözaltına alındı
 

POPÜLER HABERLER

Sınırın karşı tarafında ABD´nin ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren görüntü

Sınırın karşı tarafında ABD´nin ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren görüntü

Sürücülerin korkulu rüyasıydı: 40 yıllık hayal gerçek oluyor

Sürücülerin korkulu rüyasıydı: 40 yıllık hayal gerçek oluyor

Koruma altına alınıyor! Görünüşü kavuna tadı salatalığa benziyor...

Koruma altına alınıyor! Görünüşü kavuna tadı salatalığa benziyor...

Avustralya'dan geldi, Ağrı'da çoban oldu...

Avustralya'dan geldi, Ağrı'da çoban oldu...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA