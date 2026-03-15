15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
İran'dan Körfez ülkelerine sert uyarı... ''ABD size güvenlik sağlamaz''

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, ABD ve yabancı ülkelerin, Körfez ülkelerine güvenlik sağlamayacağını ve onları çıkarları uğruna feda edeceğini söyledi.

AA15 Mart 2026 Pazar 22:27 - Güncelleme:
Tengsiri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklamada bulundu.

Ali Rıza Tengsiri açıklamasında "Geçtiğimiz yıllarda Körfez ülkelerinin yöneticilerine defalarca söyledik. ABD ve yabancı ülkeler size güvenlik sağlamaz, ihtiyaç duyduklarında çıkarları uğruna sizi feda ederler." ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran ile savaşının yaşandığı bugünlerde Körfez ülkelerinin ABD ve yabancı ülkelerin kurbanı haline geldiğinin görüldüğünü savunan Tengsiri, "Tek çözüm, İslam ülkelerinin birleşmesi ve Amerikalıların bölgeden kovulmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

⁠ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

