ABD ve Avrupa Birliğinden (AB) gelen tepkilere aldırmayan Tahran yönetimi, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ve Rusya Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Alexander Lokşin'in katılımıyla yeni nükleer tesisin inşasına başladı.

Salihi, açılış törenindeki konuşmasında, temeli atılan ve 2025'te faaliyete geçmesi beklenen 2'inci santralin ardından 3'üncü santrali de yapmayı planladıklarını söyledi.

Nükleer anlaşmanın imzalanmasının ardından Ruslar ile bin 50 megavat elektrik kapasiteli yeni nükleer santraller inşa etme noktasında anlaşma yaptıklarını belirten Salihi, zor zamanlarda kendilerine yardım eden Rusya hükümetine de teşekkürlerini iletti.

Salihi, nükleer teknolojiye geçmek isteyen Körfez ülkelerine de tecrübelerini aktarmaya hazır olduklarını ifade ederek, İran'ın nükleer anlaşmadaki 36'ıncı maddeye göre hareket ettiğini savundu.

- İRAN, NÜKLEER ANLAŞMADAKİ TAAHHÜTLERİNİ AZALTMAYA DEVAM EDİYOR

İran, AB ülkelerinin beklentileri karşılamadığı gerekçesiyle, geçen hafta nükleer anlaşmada taahhütlerinden bazılarını daha askıya almış ve Kum'daki Fordo Nükleer Tesisleri'ndeki bin 44 santrifüje gaz enjekte etmeye başlamıştı.

İranlı yetkililer, taahhütlerini azaltmaya ve yeni adımlar atmaya devam edeceklerini açıklamıştı.

Ülkedeki Arak (Hondab) Ağır Su Reaktörü, Fordo ve Natanz ile en önemli nükleer tesisleri arasında yer alan Buşehr Nükleer Santrali'ne yenisinin eklenmesine, nükleer anlaşmaya taraf ülkelerin tepki göstereceği belirtiliyor.