İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4449
  • EURO
    6,9697
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    88883.4
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'dan koronavirüs kararı: Tahran'dan eyalet dışına çıkışlar yasaklandı
Dünya

İran'dan koronavirüs kararı: Tahran'dan eyalet dışına çıkışlar yasaklandı

İran'ın başkenti Tahran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında akaryakıt tankerleri ile güvenlik güçleri ve sağlık personeline ait olanlar haricindeki tüm araçların eyalet dışına çıkışları yasaklandı.

AA25 Mart 2020 Çarşamba 14:49 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 14:49
ABONE OL

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Tahran Vali Yardımcısı Muhammed Takizade, "Akaryakıt tankerleri ile yardım, hizmet, güvenlik ve polis araçları haricindeki tüm araçların eyalet dışına çıkışları yasaklanmıştır." dedi.

Yasak kapsamında eyaletin giriş ve çıkış noktalarında konuşlanacak polisler tarafından denetimler yapılcağını belirten Takizade, "Daha fazla güce ihtiyaç duyulursa silahlı kuvvetlere bağlı birimlerden de faydalanılacak." ifadesini kullandı.

Takizade ayrıca yasağı ihlal edenlere yönelik para cezası ve caydırıcı önlemler uygulanabileceğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, sabahki Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, Koronoyla Ulusal Mücadele Kurulu'nda kısıtlamaların artırılması yönünde karar alındığını ve hazırlanan planın öğleden sonra yürürlüğe gireceğini belirtmişti.

Ruhani, "Halk yarından itibaren daha fazla kısıtlamalara karşı hazırlıklı olmalıdır." demişti.

Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de Ruhani'nin yeni seyahatlerin ve şehirlerden çıkışların yasaklanması talimatını verdiğini ancak kentlerden çıkabilme iznine sahip kişilerin niteliklerinin de yayımlanacak yönetmelikte duyurulacağını aktarmıştı.

Başkan Erdoğan, Bakanlarla görüştü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin sayesinde elde ettik
Türkiye'nin sayesinde elde ettik

Türkiye'nin sayesinde elde ettik

Elinde veri varsa açıklamıyorsan ahlaksızlıktır
Elinde veri varsa açıklamıyorsan ahlaksızlıktır

Elinde veri varsa açıklamıyorsan ahlaksızlıktır

Putin'den kritik Suudi Arabistan kararı
Putin'den kritik Suudi Arabistan kararı

Putin'den kritik Suudi Arabistan kararı

Koronavirüs salgını... Nisan ayını işaret etti ve ekledi: Daha zorlu geçecek
Koronavirüs salgını... Nisan ayını işaret etti ve ekledi: Daha zorlu geçecek

Koronavirüs salgını... Nisan ayını işaret etti ve ekledi: Daha zorlu geçecek
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.