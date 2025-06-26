İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,78
  • EURO
    46,7292
  • ALTIN
    4254.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'dan kritik karar: UAEA ile işbirliği askıya alındı
Dünya

İran'dan kritik karar: UAEA ile işbirliği askıya alındı

AA26 Haziran 2025 Perşembe 14:18 - Güncelleme:
İran'dan kritik karar: UAEA ile işbirliği askıya alındı
ABONE OL

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini durdurmaya yönelik yasanın onaylandığını duyurdu.

İran devlet televizyonu, Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Hadi Tahannazif'in konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.

Tahannazif, İran Meclisinin onayladığı UAEA ile işbirliğini askıya almaya yönelik yasa tasarısının Anayasayı Koruyucular Konseyi üyelerinin incelemesinin ardından onaylandığını aktardı.

Söz konusu tasarı, Koruyucular Konseyi tarafından onaylanmasının ardından yasalaşmış oldu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi dün yaptığı açıklamada Mecliste onaylanan yasanın içeriğine ilişkin, "İran'ın nükleer tesislerinin güvenliği ve ülkenin barışçıl nükleer faaliyetleri garanti altına alınmadığı sürece UAEA görevlilerinin denetim için ülkeye girme hakkı olmayacağını" belirtmişti.

  • iran
  • UAEA
  • Atom Enerjisi Ajansı

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.