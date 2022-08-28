İran'dan Libya açıklaması

Libya'nın başkenti Trablus'ta yaşanan çatışmalar hakkında İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani açıklamada bulundu. Kenani, Libya'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını tehlikeye atacak adımlardan uzak durulması gerektiğini belirterek, "Libya'da tarafları çatışmaları durdurmaya çağırıyoruz. Libya'nın toprak bütünlüğünü koruyan her türlü diplomasi yolunu destekliyoruz. Taraflar çatışmaları durdurmalı ve masaya oturmalı" ifadelerini kullandı.

Libya halkının çıkarlarının korunması gerektiğini kaydeden Kenani, "Taraflar soğukkanlı bir şekilde sorunlarını diplomasi yoluyla çözmelidirler. İran olarak Libya'nın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruyan barışçıl politikaları ve diplomasi yolunu destekliyoruz" dedi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ise başkentte yaşanan çatışmaları kınadığını açıkladı. Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada, sivillerin ölümüne ve maddi zarara neden olan çatışmaların derhal durdurulması çağrısı yapıldı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e, yaralı sayısı ise 140'a yükselmişti. Trablus çevresinin günlerdir Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) Başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya bağlı güçlerin askeri yığınağına sahne olduğu belirtilmişti.