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Dünya

İran'dan Lübnan resti: İsrail çekilmeden barış olmayacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasına sert tepki gösterdi. Yazılı açıklamada İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmesi, uluslararası sınırlara dönmesi ve Lübnan'ın toprak bütünlüğünü tanıması talep edildi. ABD ise 'çocuk katili rejim' olarak nitelendi.

AA4 Haziran 2026 Perşembe 18:37 - Güncelleme:
İran'dan Lübnan resti: İsrail çekilmeden barış olmayacak
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İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşması, bölgedeki dengeleri yeniden sarstı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, anlaşmaya ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada İsrail'e ve ABD'ye yönelik sert ifadeler kullandı. Açıklamada İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi bir ön koşul olarak öne sürülürken, ateşkesin tüm cepheleri kapsaması gerektiği vurgulandı.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN İSRAİL'E AÇIK UYARI

İran devlet televizyonuna göre Devrim muhafızları Ordusu, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, uluslararası kurumların, ülkelerin ve dünya halklarının karşı çıkmasının Tel Aviv yöneticileri üzerinde hiçbir etki yaratmadığı, ABD'nin müdahalelerinin de İsrail'in işlediği suç ve soykırımlarda artıştan başka bir sonuç vermediği belirtildi.

ABD ve Avrupa ülkelerinin desteğine rağmen İsrail'in bölge halkının gönlünü kazanamadığı ve viran edilmiş topraklara hükmettiği aktarılan açıklamada, İsrail'in her gün Filistinli ve Lübnanlıların evlerini yıktığı vurgulandı.

Açıklamada, "Lübnan halkı, gaspçı rejimin savaşta başaramadığını, çocuk katili Amerikan rejimi tarafından dayatılmış bir sözleşmenin desteğiyle başarmasına izin vermeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

İRAN'IN ATEŞKES İÇİN KOYDUĞU KRİTİK ŞART

İran'ın ateşkesi kabul etmesinin Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde ateşkes sağlanmasına bağlı olduğu aktarılan açıklamada, "Düşman, Lübnan halkına yönelik saldırılarını derhal durdurmalı, işgal altındaki Lübnan topraklarını boşaltarak uluslararası sınırlara çekilmeli ve Lübnan'ın toprak bütünlüğünü tanımalıdır." ifadelerine yer verildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in işgal altındaki Lübnan topraklarından çekilmeden bölgede barış sağlanamayacağını vurguladı.

  • İran Devrim Muhafızları
  • Lübnan ateşkes
  • İsrail Lübnan
  • Hizbullah
  • Ortadoğu krizi

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