İran’dan milli savaş uçağı Kevser'in seri üretimine başladı

ABD’nin 2015 yılında nükleer anlaşa çerçevesinde kaldırdığı İran’a yönelik yaptırımların ikinci bölümü bugün yürürlüğe girdi. ABD ile İran arasında gerilim artarken İran, yerli savaş uçağı Kevser'in (Kowsar) Kowsar’ın seri üretimine geçtiklerini duyurdu. Uçağımın üretimin başlangıcı için tören geçtiğimiz hafta gerçekleştirilmişti. Törende konuşan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, "Yakında bu uçaktan gerekli miktarda üretilerek Hava Kuvvetleri'nin kullanımına sunulacaktır" ifadesini kullanmıştı.

Uçak ilk kez başkent Tahran’da düzenlenen törenle tanıtılmıştı. İran'ın yerli uçağın seri üretimine başladıklarını açıklaması ABD'nin İran'a yönelik yaptırımların ikinci bölümünün yürürlüğe girmesinden hemen önce gerçekleşti.