Azerbaycan basınında çıkan haberlere göre, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA'larla saldırı yapıldı. Saldırının İran tarafından yapıldığı öne sürüldü.

İHA'lardan biri havalimanına isabet ederken bazıları etraf bölgelere düştü.

Sosyal medyada ise saldırıya ilişkin görüntüler yayınlandı.

Görüntülerde havalimanında patlama sesi geldiği ve duman yükseldiği görülüyor.



"AZERBAYCAN TARAFI, KARŞILIK VERME HAKKINI SAKLI TUTAR"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kamikaze dronlardan birinin Nahçivan Havalimanı'na diğerinin ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınlarına düştüğünü duyurdu.

Açıklamada, Nahçivan Havalimanı'na düzenlenen kamikaze dron saldırısında iki sivilin yaralandığı belirtildi. Havalimanı binasının hasar gördüğü aktarılan açıklamada, "Azerbaycan topraklarına yönelik bu saldırı uluslararası hukukun norm ve ilkelerine aykırıdır ve bölgede gerginliğin artmasına hizmet etmektedir. İran İslam Cumhuriyeti'nin kısa süre içerisinde söz konusu meseleye açıklık getirmesini, buna izahat vermesini ve bu tür olayların gelecekte tekrarlanmaması için gerekli acil tedbirleri almasını talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Bakanlık, saldırıyı kınadı.

İRAN'IN BAKÜ BÜYÜKELÇİSİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Ayrıca açıklamada, Azerbaycan tarafının uygun karşılık tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğu da belirtildi. Olayla ilgili İran Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermicilu'nun Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve İran tarafına bir protesto notasının sunulacağı ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki sivil altyapılara düzenlenen saldırılardaki İHA'ların teknik parametreleri ile saldırıların ayrıntılarının araştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin topraklarında sivil altyapıya karşı gerçekleştirilen saldırıları kesin dille kınıyor. Meydana gelen olayda sorumluluk tamamen İran'ın üzerine düşmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın, ülkenin toprak bütünlüğü ile egemenliğinin korunması ve sivillerle sivil altyapının güvenliğinin sağlanması için gerekli karşılık tedbirlerini hazırladığı kaydedilen açıklamada, "Saldırılar cevapsız kalmayacaktır." ifadesine yer verildi.

BAYRAMOV, ÖZBEKİSTANLI MEVKİDALIYLA GÖRÜŞTÜ

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran'dan insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıları görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Saidov, Bayramov'u telefonla arayarak Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran'dan yapılan İHA saldırılarıyla ilgili bilgi aldı.

Görüşmede, Azerbaycan topraklarına İran'dan yapılan İHA saldırılarının endişe verici olduğu ifade edildi.

Bayramov, saldırıların uluslararası hukukun norm ve ilkelerinin ihlali olduğunu ve bölgede gerginliğin artmasına yol açtığını söyledi.

İran'dan konuya ilişkin açıklama beklediklerini bildiren Bayramov, olayın aydınlatılmasını ve benzer durumların gelecekte tekrarlanmaması için gerekli acil önlemlerin alınmasını talep ettiklerini kaydetti.