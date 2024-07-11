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Dünya

İran'dan NATO sonuç bildirgesine tepki: Tamamen asılsız ve siyasi amaçlı

Ukrayna savaşında Rusya'ya doğrudan askeri destek verildiği ifadeleri nedeniyle NATO sonuç bildirgesine tepki gösteren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, iddiaları 'tamamen asılsız ve siyasi amaçlı' olarak nitelendirdi.

AA11 Temmuz 2024 Perşembe 13:56 - Güncelleme:
İran'dan NATO sonuç bildirgesine tepki: Tamamen asılsız ve siyasi amaçlı
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Dışişleri Bakanlığına ait internet sitesinde yayımlanan açıklamasında Kenani, "İran, Washington'daki NATO zirvesi sonuç bildirisinde yer alan, İran'ın Ukrayna savaşında Rusya'ya askeri yardım sağladığı yönündeki iddiaları tamamen asılsız ve siyasi amaçlı olarak reddediyor" ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN İDDİALARA YALANLAMA

Ukrayna'da yaşananların NATO'nun Amerika merkezli provokatif politikalarının bir sonucu olduğunu savunan Kenani, İran'ın Ukrayna savaşında Rusya'ya İnsansız Hava Araçları verdiği yönündeki iddiaları bir kez daha yalanladı.

UKRAYNA VE İRAN İLİŞKİLERİ GERGİN

Ukrayna, Tahran yönetiminin "Rusya'ya silah tedarik ettiği" gerekçesiyle 23 Eylül 2022'de İran'ın Kiev Büyükelçisi Menuçehr Muradi'nin akreditasyonunu geri çekme ve büyükelçilikteki diplomat sayısını önemli ölçüde azaltma kararı almıştı.

Kiev yönetimi, Rusya'nın 17 Ekim 2022'de başkent Kiev'e SiHA'larla düzenlediği saldırının İran tarafından Rusya'ya verilen Şahid-136 tipi kamikaze insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiğini duyurmuş ve İran ile diplomatik ilişkileri tamamen kesmeye hazırlandığını açıklamıştı.

RUSYA İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, Ukrayna'da İran SİHA'larının kullanıldığına yönelik iddiaları yalanlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel de 18 Ekim 2022'deki basın toplantısında, İran silahlarının Ukrayna'da askeri ve sivil hedeflere karşı kullanıldığına dair çok geniş kapsamlı kanıtlara sahip olduklarını ve Washington'un faillere karşı yaptırım uygulayabileceğini söylemişti.

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