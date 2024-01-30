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Dünya

İran'dan Netanyahu'ya: Kariyerinin sonuna geldi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu'nun siyasi hayatının sona erdiği vurgusunu yaparak, “Netanyahu suça dayalı siyasi hayatının sonuna geldi” dedi.

IHA30 Ocak 2024 Salı 11:31 - Güncelleme:
İran'dan Netanyahu'ya: Kariyerinin sonuna geldi
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'deki krize değindi. Abdullahiyan, "Beyaz Saray, Gazze'deki savaş ve soykırımın, bölgede yaşanan mevcut krizin sona erdirilmesinin çözümünün siyasi olduğunu çok iyi biliyor. Bu yönde diplomasimiz aktif bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi hayatında sona geldiğini belirten Abdullahiyan, "Netanyahu suça dayalı siyasi kariyerinin sonuna geldi" dedi.

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