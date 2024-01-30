İran'dan Netanyahu'ya: Kariyerinin sonuna geldi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'deki krize değindi. Abdullahiyan, "Beyaz Saray, Gazze'deki savaş ve soykırımın, bölgede yaşanan mevcut krizin sona erdirilmesinin çözümünün siyasi olduğunu çok iyi biliyor. Bu yönde diplomasimiz aktif bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi hayatında sona geldiğini belirten Abdullahiyan, "Netanyahu suça dayalı siyasi kariyerinin sonuna geldi" dedi.