İran'dan Netanyahu'ya yalanlama

AA 01 Mart 2021 Pazartesi 15:39 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 15:39

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Umman Körfezi'nde ülkesine ait bir geminin geçişi sırasında meydana gelen patlamanın arkasında İran'ın olduğunu ileri süren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki göstererek, iddiayı yalanladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Hatibzade, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

İsrail için "Kudüs'teki işgalci rejim tüm güvensizliklerin ve istikrarsızlıkların temelidir." ifadesini kullanan Hatibzade, Basra Körfezi ve Umman Denizi'nin ülkesinin doğrudan güvenlik alanları olduğunu ve bu bölgede "korkuyu" yaymak isteyenlere izin vermeyeceklerini söyledi.

Hatibzade, Netanyahu'nun ortaya attığı iddia ile ilgili "Bu, Kudüs'ün işgalci rejiminin suçlamasıdır. Suçlamayı şiddetli bir şekilde reddetmekle kalmıyoruz, aynı zamanda İsrail'in son aylarda kendi çevresindeki eylemlerini de reddediyor ve yakından takip ediyoruz." dedi.

Netanyahu'nun, "korkunç bir İran hastalığına" yakalandığını belirten Hatibzade, "İç sorunlarının çözüm yönteminin böylesi yansıtmalar olduğunu düşünüyor." ifadesini kullandı.

Netanyahu, İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) verdiği röportajda, 26 Şubat'ta Umman Körfezi'nde İsrail'e ait bir kargo gemisinin geçişi sırasında meydana gelen patlamanın arkasında İran'ın olduğunu ileri sürmüştü.