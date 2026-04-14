Dünya

İran'dan normalleşme mesajı... ''Hasar gören tüm ulaşım altyapısı onarıldı''

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlayan saldırılarında hedef alınan karayolu, demiryolu ve otoyol güzergahlarının tamamının onarıldığını ve ülkede hiçbir ulaşım hattının kapalı olmadığını duyurdu. 8 Nisan'daki geçici ateşkesin ardından gelen açıklama, İran'ın altyapı toparlanma sürecine dair ilk resmi mesaj oldu.

AA14 Nisan 2026 Salı 00:40 - Güncelleme:
İran'dan normalleşme mesajı... ''Hasar gören tüm ulaşım altyapısı onarıldı''
İran, ABD ve İsrail'in ülke genelindeki ulaşım altyapısına yönelik düzenlediği kapsamlı saldırıların yaralarını sardı. Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, hasar gören tüm güzergahların yeniden hizmete açıldığını resmi olarak duyurdu. 8 Nisan'da ilan edilen geçici ateşkesin ardından gelen bu açıklama, İran'ın toparlanma sürecindeki en somut mesaj olarak öne çıktı.

BAKAN SADIK: ÜLKEDE TEK BİR GÜZERGAH BİLE KAPALI DEĞİL

İran devlet televizyonuna göre, Sadık, ABD ve İsrail saldırılarında hedef alınan ulaşım hatlarına ilişkin açıklama yaptı.

Sadık: "Şu anda ülkede hiçbir karayolu, demiryolu, otoyol veya cadde güzergahı kapalı değil ve hasar gören güzergahlar mümkün olan en kısa sürede yeniden açıldı." ifadelerini kullandı.

28 ŞUBAT'TA BAŞLAYAN SALDIRILARIN ARDINDAN SAVAŞA DÖNÜŞEN SÜREÇ

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla süreç savaşa dönüşmüştü.

ABD ile İsrail İran'ın altyapısına saldırılar düzenlemiş, savaşın son günlerinde yollar hedef alınmıştı.

ABD ile İran 8 Nisan'da geçici ateşkes ilan etmişti.

