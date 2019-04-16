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İran'dan Notre Dame Katedrali mesajı: Tahrip olmasından müteessiriz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin yangında büyük ölçüde zarar görmesinden üzüntü duyduklarını belirtti.

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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Notre Dame Katedrali'ndeki yangın için sosyal medya hesabında, "800 yıl boyunca savaşlar ve devrime dayandıktan sonra kısmen tahrip olmasından müteessiriz. " paylaşımında bulundu.

"TAHRİP OLMASINDAN MÜTEESSİRİZ"

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir olan Tanrı'mıza ibadete adanmış ve bizi Hugo'nun edebi başyapıtıyla birbirimize yakınlaştıran ikonik anıt Notre Dame'ın 800 yıl boyunca savaşlar ve devrime dayandıktan sonra kısmen tahrip olmasından müteessiriz. Düşüncelerimiz Fransızlar ve tüm Katoliklerle." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın sembolü olarak gösterilen ve savaşlara rağmen ayakta kalan dünyaca ünlü 850 yıllık Notre Dame Katedrali dün akşam çıkan yangında büyük ölçüde zarar görmüştü.

İşte S-400´lerin konuşlanacağı yerler

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