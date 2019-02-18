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İran’dan Pakistan’a terör notası

İran’ın Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kırsalında geçen hafta Devrim Muhafızları’na yönelik düzenlenen ve 27 askerin hayatını kaybettiği Ceyş el Adil adlı Pakistan destekli örgütün düzenlediği intihar saldırısı, Tahran-İslamabad hattında diplomatik krize neden oldu.

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İran Parlamento Sözcüsü Ali Laricani 27 askerin hayatını kaybettiği İran Devrim Muhafızları’na yönelik intihar saldırısının Pakistan tarafından planlandığını ve ülkenin bunun hesabını vermesi gerektiğini söyledi. 

Ülkenin resmi haber ajansı İRNA’ya konuşan Laricani, örgütün komşu ülke Pakistan’da bulunan sığınaklardan operasyonlarını yönettiğini kaydetti. Laricani’nin açıklamasının ardından hareke geçen Tahran yönetimi, Pakistan’la diplomatik ilişkileri sonlandırmak için ilk adımı attı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, terör saldırısına ilişkin olarak Pakistan’ın Tahran Büyükelçisi Refet Mesud’un bakanlığa çağrıldığını duyurdu. Görüşmede Tahran’ın İslamabad yönetiminden terör gruplarıyla daha etkin mücadele etmesini beklediği ifade edildi.

Suudi Veliaht’a İslamabad’da ‘lüks’ karşılama

Ekonomik krizin eşiğine gelen Pakistan, 24 milyar dolarlık yatırım beklediği Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ı hiçbir yabancı lidere uygulanmayan bir protokolle karşıladı. Pakistan Başbakanı İmran Han, Asya turunun ilk durağı olan İslamabad’a gelen Bin Selman’a 300 ultra lüks cip verdi ve 5 yıldızlı otelleri boşalttı. Bin Selman’a ayrıca, ülke tarihinde ilk kez, Pakistan Başbakanı’nın konutu tahsis edildi. İslamabad’ın dört bir yanı Suudi Prens’in posterleriyle donatılırken, kentte toplu taşımaya da ara verildi. Bin Selman, Merkez Bankası’nda 8 milyar doları kalan Pakistan’a, milyarlarca dolarlık yatırım vaadinde bulunuyor.

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