İran’dan Pakistan’a terör notası

Suudi Veliaht’a İslamabad’da ‘lüks’ karşılama

Ekonomik krizin eşiğine gelen Pakistan, 24 milyar dolarlık yatırım beklediği Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ı hiçbir yabancı lidere uygulanmayan bir protokolle karşıladı. Pakistan Başbakanı İmran Han, Asya turunun ilk durağı olan İslamabad’a gelen Bin Selman’a 300 ultra lüks cip verdi ve 5 yıldızlı otelleri boşalttı. Bin Selman’a ayrıca, ülke tarihinde ilk kez, Pakistan Başbakanı’nın konutu tahsis edildi. İslamabad’ın dört bir yanı Suudi Prens’in posterleriyle donatılırken, kentte toplu taşımaya da ara verildi. Bin Selman, Merkez Bankası’nda 8 milyar doları kalan Pakistan’a, milyarlarca dolarlık yatırım vaadinde bulunuyor.