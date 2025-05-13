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Dünya

İran'dan PKK açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararının güvenliği güçlendirme yönünde atılmış önemli bir adım olarak niteleyerek kararı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

AA13 Mayıs 2025 Salı 14:23 - Güncelleme:
İran'dan PKK açıklaması
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde Bekayi'nin konuya ilişkin yazılı açıklaması yayımlandı.

PKK'nın silah bırakma ve fesih kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Bekayi, söz konusu kararı, şiddeti reddetme ve güvenliği güçlendirme yönünde atılan önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Bekayi, "Bu sürecin tamamlanmasıyla, Türkiye ve bölgedeki istikrar ile huzurun artmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK KENDİNİ FESHETTİ

Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs'ta yapılan kongresinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine iki ayrı noktada eş zamanlı toplantı yaptı.

Bu toplantıda alınan karara göre, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı aldığı kamuoyu ile paylaşıldı.

Bundan sonraki aşamada devlet kurumlarınca sürecin sağlıklı ve akıcı bir şekilde ilerlemesi için gerekli çalışmalar yürütülecek.

  • iran
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