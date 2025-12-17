İSTANBUL 14°C / 4°C
Dünya

İran'dan Rum yönetimine nota: Hatanızı derhal düzeltin

GKRY'nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağıran İran, BAE ile yayımlanan ortak bildiride Basra Körfezi'ndeki adalarla ilgili ifadeler nedeniyle nota verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs yönetiminden bu hatayı derhal düzeltmesi ve benzer eylemleri tekrarlamaması talep edilerek her türlü toprak iddiasının, ulusal egemenlik ve devletlerin toprak bütünlüğüne saygı ilkesinin ihlali olduğu vurgulandı.

17 Aralık 2025 Çarşamba 11:57
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yayımlanan ortak bildiride Basra Körfezi'ndeki adalarla ilgili ifadeler nedeniyle nota verdi.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, GKRY ile BAE'nin yayımladığı ortak bildiride İran'ın toprak bütünlüğüne yönelik ifadeler nedeniyle Rum Büyükelçi'ye protesto notası verildi.

Ortak bildiride, Basra Körfezi'ndeki Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adaları konusunda BAE'nin egemenlik iddialarına Güney Kıbrıs'ın destek vermesi, İran tarafından "müdahaleci ve provokatif" olarak nitelendirildi.

Bakanlığın açıklamasında, söz konusu adaların İran topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu ve İran'ın bu adalar üzerindeki tarihi, tartışmasız ve fiili egemenliğinin şüphe götürmez olduğu Büyükelçi'ye iletildi.

Güney Kıbrıs yönetiminden bu hatayı derhal düzeltmesi ve benzer eylemleri tekrarlamaması talep edilerek her türlü toprak iddiasının, ulusal egemenlik ve devletlerin toprak bütünlüğüne saygı ilkesinin ihlali olduğu vurgulandı.

