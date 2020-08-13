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Dünya

İran'dan 'Rus koronavirüs aşısı' açıklaması

Rusya'nın geliştirdiğini duyurduğu koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama yapa İran Koronavirüs ile Mücadele Kurulu Bilimsel Komite Başkanı Mustafa Kanei, 'DSÖ onayı olmadan ülkeye girişine izin verilmeyecek.' dedi.

DHA13 Ağustos 2020 Perşembe 12:52 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 13:07
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İran, Rusya’nın koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdiğini belirttiği aşıya temkinli yaklaştı. Aşının Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) onayı olmadan ülkeye girişine izin verilmeyeceği açıklandı.

İran Koronavirüs ile Mücadele Kurulu Bilimsel Komite Başkanı Mustafa Kanei, aşının insan üzerindeki deneme aşamalarının doğru şekilde tamamlanmadığını savunarak, aşının Dünya Sağlık Örgütü'nün onayı olmadan ülkeye girişine izin verilmeyeceğini söyledi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari ise “Rus yapımı koronavirüs aşısı hakkında şu anda elimizde hiçbir bilgi mevcut değil. DSÖ onaylarsa konuyu değerlendirebiliriz” dedi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur da Rus aşısıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Klinik araştırma aşamalarını doğru şekilde tamamlamayan aşının kullanılması Pandora’nın kutusuna benzer, potansiyel olarak çok tehlikeli” ifadelerini kullandı.

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