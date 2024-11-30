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Dünya

İran'dan Şam'a kritik ziyaret

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin yarın Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret edeceği bildirildi.

AA30 Kasım 2024 Cumartesi 20:39 - Güncelleme:
İran'dan Şam'a kritik ziyaret
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, basına yaptığı açıklamada, Erakçi'nin yakın zamanda bölge ülkelerinin birçoğunu ziyaret ederek, bölgesel meseleler ve son gelişmeler hakkında istişarelerde bulunacağını belirtti.

TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK

Bu kapsamda Erakçi'nin Suriye'deki üst düzey yetkililerle görüşmek üzere yarın Şam'a gideceğini, daha sonra Türkiye'yi ziyaret edeceğini aktaran İranlı Sözcü, Erakçi'nin Türkiye'deki temaslarını tamamladıktan sonra bölgedeki başka ülkeleri de ziyaret edeceğini kaydetti.

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