İran'dan son dakika Hamaney açıklaması: ABD/İsrail saldırısında yaralandı

ABD/İsrail ve İran arasındaki savaş 12. gününde şiddetini artırarak devam ediyor.

ABD/İsrail ve İran arasındaki savaş 12. gününde şiddetini artırarak devam ediyor.

ABD, İRAN'IN MAYIN GEMİLERİNİ YÖNELİK SALDIRILARIN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

ABD ordusundan, İran'a gerçekleştirilen son saldırılarla ilgili yeni açıklama geldi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı yakınlarına mayın döşediği iddia edilen 16 donanma unsuru dahil çok sayıda İran gemisinin imha edildiğini duyurarak, saldırıların görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde, farklı boyutlarda çok sayıda bot ve geminin hava saldırıları ile hedef alındığı görüldü.

TRUMP, MAYIN GEMİLERİNİ VURDUKLARINI AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediği yönündeki iddiaların ardından yaptığı açıklamada, "Son birkaç saat içinde, 10 adet mayın döşeme botunu veya gemisini imha ettik" ifadelerini kullanmıştı.

ABD/İSRAİL-İRAN ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

İran, bölgedeki ABD üslerini 2 tonluk savaş başlığı taşıyan Hürremşehr, İmad ve Kadr füzeleriyle yeniden vurduğunu bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail'le bağlantılı iki gemiyi Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışırken füzelerle hedef aldığını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD-İsrail ortaklığında İran'a karşı yürütülen saldırıların "herhangi bir zaman sınırı olmaksızın" devam edeceğini iddia etti.

Katar'da bugün üçüncü kez patlama sesleri duyulurken, füze saldırısı hava savunma sistemleri tarafından engellendi.

İran'da faaliyet yürüten yönetim karşıtı Komele'nin (İran Kürdistanı Devrimci Emekçiler Topluluğu) Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan kampına, insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara en az 839 füze saldırısı düzenlediği bildirildi.

ABD-İsrail saldırılarının ardından İran'ın hedef aldığı Katar'ın başkenti Doha'da patlama sesleri duyuldu

ABD-İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'ın yaptığı misilleme nedeniyle başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail genelinde sirenler çaldı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İran'da ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu 19 rejim yetkilisi ve kuruluşunun daha yaptırıma dahil edildiğini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Orta Doğu'daki durum hakkında görüştü.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkesinin Orta Doğu'daki krize müdahil olmadığını ve buna girme niyetinin bulunmadığını belirtirken, İran'ın güneyindeki Minab okulunda kız çocuklarına yönelik katliamı şiddetle kınadıklarını söyledi.

Tayland Donanması, Hürmüz Boğazı yakınlarında Tayland bandıralı bir dökme yük gemisine füze saldırısı düzenlendiğini ve 23 kişilik mürettebatın 3'ünden haber alınamadığını duyurdu.

Avrupa Parlamentosundaki (AP) Sol Grup, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Genel Kurulda yaptığı konuşmada ABD ile İsrail'in İran ve Lübnan'daki saldırılarını kınamadığını belirterek, AB yönetimini eleştirdi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, İran'da yer alan Buşehr Nükleer Santrali'ndeki 150 personelin Ermenistan üzerinden tahliye edildiğini ve santralde 450 personelin kaldığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak İran'dan Azerbaycan'a tahliye edilen Rus vatandaşları için teşekkür etti.

Nijerya hükümeti, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve Tahran'ın misillemeleri üzerine artan gerilim nedeniyle İran'daki vatandaşlarını tahliye etmeye başladığını duyurdu.

Umman, Dukm vilayetinin kuzeyinde bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü, diğerinin ise denize düştüğünü duyurdu.

Katar'da patlama sesleri duyuldu, hava savunma sistemleri bir füzeyi etkisiz hale getirdi

İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde bir hastanenin ABD-İsrail saldırılarında ağır zarar gördüğü ve hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki Erbil Başkonsolosluğu'nun ABD-İsrail-İran savaşı çerçevesinde gelişen olaylar nedeniyle tahliye edildiğini bildirdi.

İran, dün Tahran'da bir İran bankasına düzenlenen saldırının ardından bölgede ABD ve İsrail ile bağlantılı "ekonomik merkezleri ve bankaları" hedef alabileceğini duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle gerilimin tırmandığı Orta Doğu'daki duruma ilişkin Pakistanlı ve Katarlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.

İsrail ordusu, şiddetli hava ve kara saldırıları yürüttükleri Lübnan'ın güneyindeki 6 beldeye saldırı tehdidinde bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Bu savaşı onaylamadık ve katılmadık." dedi.

Birleşik Arap Emirleri'ndeki (BAE) Dubai Uluslararası Havalimanı çevresinde 2 insansız aracının (İHA) düştüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

İran ordusunun, ABD ve İsrail saldırılarına rağmen taktiklerini uyarladığı ve ABD radarları gibi önemli hedeflere saldırmak için birçok füzeyi yedekte tuttuğu öne sürüldü.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Abu Dabi, Dubai ve Tel Aviv'deki diplomatik misyonların kapatıldığını duyurdu.

New York Times (NYT) gazetesinin haberinde, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisinin zarar gördüğü öne sürüldü.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın danışmanı Yusef Pezeşkiyan, ABD medyasının "dini lider Mücteba Hamaney bacaklarından yaralı" iddiasını yalanlayarak, "Sayın Hamaney'in yaralandığına dair haberler duydum. Bağlantıları olan bazı arkadaşlara sordum. Bana, çok şükür onun sağlıklı ve güvende olduğunu söylediler" dedi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'ye ait bir diplomatik tesise insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiği iddia edildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait 16 mayın döşeme gemisinin imha edildiğini bildirdi.

ABD'de Kongre üyeleri, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili Kongre'de gizli oturumda verilen brifing sonrası operasyonların hedefi, maliyeti ve olası sonuçlarına ilişkin eleştirilerde bulundu.

İran'ın ABD-İsrail'in saldırılarıyla bağlantılı ülkelerin gemilerine geçişlerini kapattığı Hürmüz Boğazı'nda bir konteyner gemisinin "bilinmeyen" bir cisimden hasar gördüğü ve gemide yangın çıktığı bildirildi.

İran, bölgedeki ABD üslerine 2 tonluk savaş başlığı taşıyan gelişmiş Hürremşehr füzelerini ateşlediğini bildirdi.

İran, Kirman eyaleti semalarında dün geceden bu yana biri Hermes tipi İsrail ve ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarındaki bir konteyner gemisine bilinmeyen şüpheli bir cismin isabet etmesi sonucu gemide hasar meydana geldiği bildirildi.

Irak Savunma Bakanlığı, ülkedeki hava üslerine yönelik saldırılara seyirci kalamayacaklarını bildirdi.

Kuveyt, hava sahasında 8 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile bölgedeki son gelişmeleri ve yansımalarını değerlendirdi.

Irak'ta kendisini "İslami Direniş Örgütü" olarak tanıtan silahlı grup, Irak ve bölgedeki ABD üslerini bir günde 31 saldırıyla hedef aldıklarını açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasında 7 balistik füze ve 16 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Gerçek Vaat-4 operasyonları kapsamında düzenlenen 37'nci dalganın, saldırıların başlamasından bu yana en ağır ve yoğun operasyon olduğunu duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İran'ın İsfahan kentindeki Rusya Başkonsolosluğu'nun bölgeye gerçekleştirilen bombardıman sonucunda hasar gördüğünü açıkladı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir evin yakınına insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasında 7 balistik füze ve 2 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini açıkladı.

İran'dan başlatılan yeni misilleme dalgasına karşı İsrail'in başkenti Tel Aviv'den çok sayıda önleyici füze sisteminin ateşlendiği açıklandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Irak'taki üslerine saldırdığını ve bu ülkelerdeki operasyonel altyapısını imha ettiğini öne sürdü.

ABD Senatörü Richard Blumenthal, İran harekatıyla ilgili gizli bir bilgilendirme toplantısına katıldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Görünüşe göre, potansiyel hedefleri gerçekleştirmek için İran'a Amerikan askerlerini konuşlandırma yolunda ilerliyoruz" dedi.

İsrailli üst düzey bir güvenlik yetkilisi, ülkesinin halihazırdaki savaşın hedefi olarak ilan ettiği "İran'da rejim değişikliği"nin gerçekçi olmadığını kabullendiğini söyledi.

İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesine yeni hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu, ABD ile birlikte saldırdıkları İran'dan yapılan misillemeler nedeniyle toplamda 12 kişinin öldüğünü, 7'si ağır 200 İsraillinin ise yaralandığını duyurdu.

ABD ve İsrail'in saldırılarında, İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde 6 kişinin öldüğü bildirildi.

01.23 İsrail ordusunun İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığını duyurmasının ardından başkent Tel Aviv dahil ülkenin orta kesiminde sirenler çaldı.

01.16 Irak'ın Erbil kentindeki ABD Başkonsolosluğu yakınlarında şiddetli bir patlama sesi duyulduğu bildirildi.

01.16 Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), insansız hava araçları ve balistik füzelerle düzenlenen saldırıların hava savunma sistemleriyle engellendiğini açıkladı.

00.57 ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'den İran'ın petrol tesislerini daha fazla hedef almaması talebinde bulunduğu öne sürüldü.

00.33 Kuveyt Savunma Bakanlığı, dün İran'dan ülkeye 5 insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

00.21 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'li yetkililerin "sahte haberler yayarak piyasaları manipüle ettiğini", bunun onları saldırıların "ekonomik etkilerinden kurtaramayacağını" söyledi.

00.12 İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı BM Güvenlik Konseyini sessiz kalmakla eleştirerek, Konseyin "siyasi ve taraflı" kararlarla saldırganları daha fazla eylem için cesaretlendirdiğini belirtti.

00.06 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediğine ilişkin iddiaların ardından, "Son birkaç saat içinde 10 adet mayın döşeme botunu veya gemisini imha ettiğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.

00.01 ABD yönetiminin, İran'a yönelik saldırıları birlikte düzenlediği İsrail'den ülkedeki enerji altyapısına ve petrol depolama alanlarına yönelik başka saldırılar düzenlememesini istediği iddia edildi.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.