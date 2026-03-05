İSTANBUL 13°C / 6°C
Dünya

İran'dan stratejik hata: ''Türkiye'' şansını kaybettiler

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları 6. gününde sürerken uzmanlar dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 24 TV'ye konuşan Prof. Dr. Kerem Alkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası siyasetteki etkisine işaret ederek, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreçteki varlığı İran için de bir garanti olabilirdi. Ancak İran stratejik bir hatayla Erdoğan'ın dünya siyasetindeki ağırlığını kullanma fırsatını kaçırdı' dedi.

HİKMET YALÇINKAYA5 Mart 2026 Perşembe 13:23 - Güncelleme:
İran'dan stratejik hata: ''Türkiye'' şansını kaybettiler
Önce İsrail'in ardından da ABD'nin İran'a yönelik saldırıları 6'ncı gününe girdi. İsrail ile İran arasında misilleme saldırıları devam ederken Tahran 3. ülkelerdeki ABD üslerini de vurdu. Milli Savunma Bakanlığı dün İran'dan ateşlenen bir balistik füzenin Türk hava sahasında imha edildiğini duyurdu.

İran'dan yapılan son açıklamada ise Türkiye'ye karşı füze atılmadığını ve egemenliğine saygı duyulduğu bildirildi.

"TEK İMKAN SAĞLAYACAK TÜRKİYE"

Uzmanlar, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarının yanı sıra Türk hava sahasında düşürülen Tahran füzesi hakkında 24 TV'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

24 TV'de yayınlanan "Analiz Sentez" programında Elif Akkaya Kuter'in soruların cevaplayan İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, "İran açısından eğer toparlanacak bir şey kaldıysa, hala İran'daki rejimin bütün bu yoğun saldırıdan çıkabilmesini sağlayacak bir imkan kaldıysa o da Türkiye'dir. Türkiye'ye bilinci olarak bir füze atması, İran'ı çok zora sokardı. Dolayısıyla bir anlık kızgınlıkla, bir anlık gafletle, bir anlık hatayla Türkiye'ye gayet bilinçli olarak bir füze attığı hikayesi bence İran açısından çok şanssızlık olurdu. Çok zora sokardı İran'ı. O yüzden bence bu sabah gelen açıklama önemli." dedi.

"İRAN ŞANSINI KAYBETTİ"

Prof. Dr. Kerem Alkin açıklamasında ayrıca "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreçteki varlığı, aynı zamanda İran için de bir garanti olurdu. Fakat İran stratejik bir hatayla, Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya siyasetinde var olan özgül ağırlığını kullanma şansını kaybetti." ifadelerin kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

