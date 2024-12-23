İran'dan Suriye açıklaması: Doğrudan bağlantımız bulunmuyor

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bekayi, haftalık basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı.

Ülkesinin Suriye politikasına ilişkin açıklamalarda bulunan Bekayi, İran'ın önceden Suriye'ye müdahalesinin "terörizmle mücadele" amacıyla olduğunu öne sürerek, "Geçmişte bazı gruplarla iletişimdeydik. Ancak, Suriye'deki mevcut yönetimle doğrudan bir bağlantımız bulunmamaktadır." dedi.

Türkiye ile Suriye konusunda fikir alış verişinde bulunduklarını dile getiren Bekayi, "Bölge ve Suriye'deki gelişmelere dahil olan her aktör ve taraf, olaylara ilişkin kendi özel anlatılarına sahip. Ancak, bu anlatıların tamamı bizim tarafımızdan kabul edilmek zorunda değildir." ifadelerini kullandı.

Son gelişmelerden sonra Suriye'de hiç bir İran vatandaşının bulunmadığını belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Suriye'deki belirsizlikten dolayı, vatandaşlarımızın Suriye'ye gitmesini tavsiye etmiyoruz. Diplomat ve askeri danışmanlarımız Suriye'den çıktı. Şu an Suriye'de İran vatandaşı bulunduğunu sanmıyorum." açıklamasında bulundu.

