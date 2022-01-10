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Dünya

İran'dan Suudi Arabistan açıklaması! ''Irak'ta görüşülecek''

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Suudi Arabistan ile müzakerelerin Irak'ın ev sahipliğinde devam edeceğini söyledi. Ayrıca Taliban heyeti ile görüşmelerin verimli ve olumlu geçtiğini kaydeden Hatibazade, 'Taliban'ı resmi olarak tanıma noktasında değiliz.' ifadelerini kullandı.

AA10 Ocak 2022 Pazartesi 11:45 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 11:46
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Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında haftalık basın toplantısı düzenleyen Hatibzade, Suudi Arabistan ile görüşmeler ve nükleer müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan ve diğer ülke heyetlerinin milli çıkarları doğrultusunda ikili görüşmelerde bulunmak için Viyana'ya gittiğini ve 2015 yılında nükleer anlaşma imzalandığında da buna benzer görüşmelerin olduğunu aktaran Hatibzade, "İran ile Suudi Arabistan arasındaki müzakerelerin bir sonraki turunun yapılması gündemde. Irak, bu görüşmelere ev sahipliği yapıyor." diye konuştu.

- "VİYANA'DAKİ MÜZAKERELERİN İLERLEME HIZINDAN RAZI DEĞİLİZ"

Hatibzade, Viyana'da devam eden nükleer müzakerelere ilişkin ise şunları kaydetti:

"Yapay hiçbir süreyi kabul etmiyoruz ve müzakerelerin ilerleme hızından da razı değiliz. Karşı taraf 7. turda çok vakit öldürdü ve daha sonra İran'ın önerileri üzerinden müzakere yapmayı kabul etti."

- "TALİBAN'I RESMİ OLARAK TANIMA NOKTASINDA DEĞİLİZ"

Hatibzade, Taliban heyetinin önceki gün başlayan Tahran ziyaretine de değindi.

Dün Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelen Taliban heyeti ile görüşmelerin verimli ve olumlu geçtiğini kaydeden Hatibazade, "Taliban'ı resmi olarak tanıma noktasında değiliz." ifadelerini kullandı.

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