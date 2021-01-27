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Dünya

İran'dan Taliban açıklaması: Savaşmakta kararlı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Taliban liderlerinin ABD'ye karşı savaş konusunda kararlı olduğunu savundu.

AA27 Ocak 2021 Çarşamba 16:06 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 17:19
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Şemhani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın başkenti Tahran'da temaslarını sürdüren Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader liderliğindeki heyetle yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İranlı yetkili, şunları kaydetti:

"Taliban siyasi heyetiyle görüşme yaptık. Taliban liderlerini ABD'ye karşı savaş konusunda kararlı gördüm. Guantanamo'da 13 yıl boyunca onların işkencelerine maruz kalan birisi, bölgede ABD ile savaşı bir kenara bırakmamıştır."

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, dün yaptığı açıklamada, Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader liderliğindeki heyetin, Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine istişarelerde bulunmak üzere Tahran'ı ziyaret ettiğini duyurmuştu.

Taliban heyeti Tahran'daki temasları kapsamında bugün Şemhani ile bir araya gelmişti.

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