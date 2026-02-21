İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2026 Cumartesi / 5 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8377
  • EURO
    51,7041
  • ALTIN
    7183.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'dan topyekün karşılık tehdidi: Her saldırının sonucu pişmanlık olur
Dünya

İran'dan topyekün karşılık tehdidi: Her saldırının sonucu pişmanlık olur

İranlı yetkili, ülkeye karşı her türlü saldırıya 'pişman edici' karşılık verileceğini belirtti.

AA21 Şubat 2026 Cumartesi 21:06 - Güncelleme:
İran'dan topyekün karşılık tehdidi: Her saldırının sonucu pişmanlık olur
ABONE OL

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ülkeye karşı muhtemel saldırının boyutu ne olursa olsun İran'ın "pişman edici" karşılık vereceğini bildirdi.

Azizi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, ABD'nin askeri saldırı tehditlerine yanıt verdi.

ABD'nin, İran'ın savaş kışkırtıcısı olmadığını ancak aynı zamanda savaşa hazır olduğunu bildiğini belirten Azizi, "İran'a karşı, ne ölçekte olursa olsun, yapılacak her türlü eylemin pişman edici bir sonucu olacaktır. Teslim olmayacağız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı sınırlı saldırı seçeneğini değerlendirdiğini söylemişti. İranlı yetkililer, sık sık sınırlı olsa da herhangi bir saldırıya topyekün karşılık verileceğini ve saldırının bölgesel savaşa yol açacağını belirtiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.