İran'dan Trump'a cevap: Doğrudan müzakerelere girmeyeceğiz

Erakçi, ülke medyasına yaptığı açıklamada, ABD'nin baskı ve tehditleriyle İsrail'in saldırı tehditlerini değerlendirdi.

ABD Başkanı Trump'ın İran'ı tehdit ederek müzakere çağrısında bulunmasının sorulması üzerine Erakçi, "ABD'nin azami baskı politikası ve tehditleri devam ettiği sürece biz, ABD ile doğrudan müzakerelere girmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erakçi, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırı tehditlerine ilişkin ise "İran'ın nükleer programı askeri yollarla yok edilemez. İran'a bir saldırı olursa, bu saldırının bölgede büyük bir yangına dönüşebileceğine inanıyorum." dedi.

Fox Business Network'e röportaj veren Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı. Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." demişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, "güvenilmez" olduğunu belirttiği ve İran'ı tehdit eden Trump yönetimi ile müzakereleri yasaklamıştı. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Erakçi başta olmak üzere İranlı üst düzey yetkililer de ABD ile baskı ve tehdit altında müzakere etmeyeceklerini sıklıkla dile getiriyor.

