İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2026 Perşembe / 8 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,364
  • EURO
    51,3392
  • ALTIN
    6270.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'dan Trump'a petrol hediyesi! 8 petrol tankeri için yeşil ışık yaktı
İran'dan Trump'a petrol hediyesi! 8 petrol tankeri için yeşil ışık yaktı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'ye gönderdiğini söylediği hediyenin, İranlıların '8 petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermeleri' olduğunu söyledi.

AA26 Mart 2026 Perşembe 21:30 - Güncelleme:
ABONE OL

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, İranlılarla yürüttükleri müzakerelerle ilgili dün yaptığı "İran bize bir hediye gönderdi" yönündeki ifadesinin içeriğini açıkladı.

ABD Başkanı, müzakere yürüttükleri ve adlarını açıklamadığı İranlı yetkililerin kendilerine, "Bizim gerçek ve sağlam müzakereciler olduğumuzu göstermek için size 8 gemi dolusu petrol vereceğiz." dediklerini aktardı.

Bu konuyu önce önemsemediğini ancak sonra bir Amerikan televizyonunda Hürmüz Boğazı'ndan 8 petrol tankerinin geçtiği haberini gördüğünü belirterek, "Bu olay iki gün önceydi ve yarın gemiler yola çıkacak. O haberi görünce dedim ki 'Sanırım doğru kişilerle görüşüyoruz'. Gemiler sanırım Pakistan bayraklıydı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İranlıların daha sonra 2 gemiyi daha eklediklerini ve toplamda 10 petrol tankerinin geçişine izin verdiklerini söyledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Giresun'da kahreden son

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.