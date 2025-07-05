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Dünya

İran'dan Trump'a rest

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın, nükleer programının denetlenmesini ya da uranyum zenginleştirmekten vazgeçmeyi kabul etmediğini belirtti.

AA5 Temmuz 2025 Cumartesi 13:40 - Güncelleme:
İran'dan Trump'a rest
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CNN'in haberine göre, "Air Force One" uçağında konuşan Trump, İran'ın nükleer programını değerlendirdi.

Trump, İran'ın nükleer faaliyetlerinin kalıcı olarak sekteye uğradığına inandığını ancak bu ülkenin programı farklı bir yerde yeniden başlatabilme ihtimali olduğunu belirtti.

İran'ın nükleer silah üretmeye başlamasının sorun olacağını dile getiren Trump, "Bunun olmasına izin vermeyiz." ifadesini kullandı.

İran'ın, nükleer programının denetlenmesini ya da uranyum zenginleştirmekten vazgeçmeyi kabul etmediğini kaydeden Trump, gelecek hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde İran konusunun değerlendirileceğini aktardı.

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