İran'dan Trump'a yalanlama: Beyaz Saray'ın kapısında el pençe divan durmayı talep etmedik

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İranlı temsilciler Beyaz Saray'a gelmek istediler ama bunun zor olduğunu söyledim" açıklamasını yalanladı.

Temsilcilik tarafından yapılan açıklamada, "Hiçbir İranlı yetkili Beyaz Saray'ın kapısında el pençe divan durmayı talep etmedi. Yalanlarından daha aşağılık olan tek şey, İran'ın Dini Liderini 'ortadan kaldırmakla' korkakça tehdit etmesidir. İran baskı altında müzakere etmez, baskı altında barışı kabul etmez, hele hele geçerliliğini yitirmiş bir savaş çığırtkanıyla hiç etmez. İran her türlü tehdide karşı tehditle, her türlü eyleme de karşılıklı önlemlerle cevap verecektir" denildi.

ABD savaşa dahil olacak mı?