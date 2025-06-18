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  • İran'dan Trump'a yalanlama: Beyaz Saray'ın kapısında el pençe divan durmayı talep etmedik
Dünya

İran'dan Trump'a yalanlama: Beyaz Saray'ın kapısında el pençe divan durmayı talep etmedik

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'İranlı temsilciler Beyaz Saray'a gelmek istediler ama bunun zor olduğunu söyledim' açıklamasına İran'dan yalanlama geldi. İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, 'Hiçbir İranlı yetkili Beyaz Saray'ın kapısında el pençe divan durmayı talep etmedi' açıklamasında bulundu.

IHA18 Haziran 2025 Çarşamba 18:46 - Güncelleme:
İran'dan Trump'a yalanlama: Beyaz Saray'ın kapısında el pençe divan durmayı talep etmedik
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İran'ın BM Daimi Temsilciliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İranlı temsilciler Beyaz Saray'a gelmek istediler ama bunun zor olduğunu söyledim" açıklamasını yalanladı.

Temsilcilik tarafından yapılan açıklamada, "Hiçbir İranlı yetkili Beyaz Saray'ın kapısında el pençe divan durmayı talep etmedi. Yalanlarından daha aşağılık olan tek şey, İran'ın Dini Liderini 'ortadan kaldırmakla' korkakça tehdit etmesidir. İran baskı altında müzakere etmez, baskı altında barışı kabul etmez, hele hele geçerliliğini yitirmiş bir savaş çığırtkanıyla hiç etmez. İran her türlü tehdide karşı tehditle, her türlü eyleme de karşılıklı önlemlerle cevap verecektir" denildi.

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