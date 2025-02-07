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Dünya

İran'dan Trump'a yaptırım tepkisi: Zorbalık

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ın petrol ihracatına uyguladığı yeni yaptırımları kınadı.

AA7 Şubat 2025 Cuma 16:58 - Güncelleme:
İran'dan Trump'a yaptırım tepkisi: Zorbalık
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD hükümetinin İran'da ham petrolün satışıyla ilgili oldukları gerekçesiyle bir grup birey ve tüzel kişiye yaptırım uygulama kararını "zorbalık" olarak nitelendirdi.

"GAYRİMEŞRU VE YASA DIŞI BİR EYLEMDİR"

Ülkesinin bu yaptırım kararlarını kınadığını belirten Bekayi, "ABD'nin yeni yönetiminin, İran'ın ekonomik ortaklarıyla yasal ticaretini engelleyerek İran halkına baskı uygulama kararı, ABD hükümetinin uluslararası sorumluluğunu gerektiren gayrimeşru ve yasa dışı bir eylemdir." ifadelerini kullandı.

ABD YAPTIRIM KARARI ALMIŞTI

ABD yönetimi, İran ham petrolünün Çin'e gönderilmesini kolaylaştırdığı gerekçesiyle Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil birçok bölgedeki kuruluş ve kişinin yanı sıra birkaç gemiyi dün yaptırım kapsamına almıştı.

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