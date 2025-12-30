İSTANBUL 14°C / 3°C
Dünya

İran'dan Trump'ın açıklamalarına tepki: Her türlü saldırıya sert cevap vereceğiz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail liderlerinin İran'a tekrar saldırma ihtimaline yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

30 Aralık 2025 Salı 14:59
İran'dan Trump'ın açıklamalarına tepki: Her türlü saldırıya sert cevap vereceğiz
Pezeşkiyan, ABD merkezli sosyal medya hesabı X'ten konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İran Cumhurbaşkanı, "İran İslam Cumhuriyeti'nin her türlü zalimce saldırıya vereceği karşılık, sert ve pişmanlık verici olacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dünkü Washington ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelmişti.

İsrail'in İran'a yönelik olası bir saldırı ihtimaline ilişkin bir soruya cevap veren ABD Başkanı Trump, bu tür bir duruma açık olduğunu belirtti.

Trump, "Onlar (İran) yapacaklarının sonuçlarını biliyor. Sonuçların çok ağır olacağını biliyorsunuz, belki de geçen seferkinden daha ağır. İran, geçen sefer onlara seçenek sunduğumda bizimle anlaşma yapmalıydı." değerlendirmesini yaptı.

  • İran Cumhurbaşkanı
  • Mesud Pezeşkiyan
