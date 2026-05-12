İran'dan Trump'ın gözdağına rest: Başka şansınız yok

İki ayı aşkın süredir devam eden ABD/İsrail-İran savaşında ateşkes süreci pamuk ipliğine bağlıyken karşılıklı açıklamalar gerilimi daha da tırmandırıyor.

GALİBAF'TAN ABD'YE UYARI: İRAN HALKININ HAKLARINI KABUL ETMEKTEN BAŞKA ALTERNATİF YOKTUR

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından ABD ve İran arasındaki dolaylı barış görüşmeleri ve ülkelerin birbirine sunduğu tekliflerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tahran yönetiminin halkının sahip olduğu haklardan taviz vermeyeceğine işaret eden Galibaf, "İran halkının 14 maddelik teklifte belirtilen haklarını kabul etmekten başka alternatif yoktur. Başka herhangi bir yaklaşım tamamen sonuçsuz kalacak; peş peşe gelen başarısızlıklardan ibaret olacaktır. Onlar işi ne kadar ağırdan alırlarsa, Amerikan vergi mükellefleri bunun bedelini o kadar çok ödeyecektir" dedi.

TRUMP İRAN'A GÖZDAĞI VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik son teklifine ilişkin, "Bize gönderilen o berbat metni gördükten sonra ateşkesin son derece zayıf olduğunu söyleyebilirim. Okumayı tamamlamamıştım bile. Zamanımı buna harcamaya değmez dedim. Şu anda ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

GALİBAF TÜM SEÇENEKLERE HAZIR OLDUKLARINI AÇIKLAMIŞTI

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise her türlü senaryoya hazır olduklarını vurgulayarak, "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya hak ettiği cevabı vermeye hazırdır; yanlış strateji ve yanlış kararlar her zaman yanlış sonuçlara yol açar. Tüm dünya zaten bunun farkındadır. Tüm seçeneklere hazırız; şaşıracaklar" demişti.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

02.55 ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), İran petrolünün Çin'e satışına ve sevkiyatına aracılık ederek İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) finansman sağladıkları gerekçesiyle 12 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.

02.39 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin İran halkının haklarını kabul etmekten başka alternatifinin olmadığını belirterek, "Başka herhangi bir yaklaşım tamamen sonuçsuz kalacak; peş peşe gelen başarısızlıklardan ibaret olacaktır" açıklamasında bulundu.

00.32 Birleşmiş Milletler (BM), ABD/İsrail-İran Savaşı'ndan dolayı Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle yaşanan fiyat artışları ve bunun toplumlar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekti.