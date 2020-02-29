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Dünya

İran'dan Türkiye'ye 'Rusya'sız Suriye zirvesi' teklifi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'ye Rusya'nın yer almadığı bir Türkiye-İran-Suriye ortak zirvesi yapma teklifinde bulundu.

AA29 Şubat 2020 Cumartesi22:56 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 22:56

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ruhani bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde söz konusu teklifi kendisine iletti. Ruhani, görüşmede, "Suriye toprak bütünlüğünün korunması, teröristlerin kökünün kurutulması, masum insanların canının korunması ve İdlib meselesinin süratle çözülmesiyle ilgili ilkesel anlaşmalarımız doğrultusunda bu toplantıda görüş ayrılıkları bertaraf edilebilir." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, Astana sürecindeki Türkiye-İran-Rusya iş birliğinin özel bir öneme sahip olduğunu belirterek bununla ilgili Tahran'da yapılacak zirveye hazır olduklarını söyledi.

Astana sürecini bölgenin güvenliği için önemli bir kazanım olarak nitelendiren Ruhani, gerginliğin artmasının kimsenin yararına olmayacağını aktardı.

Ruhani ayrıca bölge ülkelerinin yeni tip koronavirüsle mücadele için iş birliği yapması gerektiğini dile getirerek Türkiye ile İran arasındaki sağlık protokollerinin uygulanmasının vatandaşların geliş gidişi ve ticari alışverişin kolaylaştırılmasına zemin hazırlayacağını kaydetti.

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