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Dünya

İran'dan uluslararası topluma 'İsrail' çağrısı

İran, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sivil yerleşim noktalarına düzenlediği saldırıyı kınayarak, uluslararası topluma İsrail'in durdurulması için 'kararlı önlemler' alma çağrısında bulundu.

AA21 Eylül 2024 Cumartesi 10:08 - Güncelleme:
İran'dan uluslararası topluma 'İsrail' çağrısı
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde bir binaya düzenlediği ve 14 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı.

Lübnan'a yönelik saldırıların uluslararası hukukun ve ülkenin egemenliğinin ihlali olduğunu belirten Kenani, "Hiç şüphe yok ki siyonist rejim (İsrail), ateşkesin sağlanmasının gerekliliği konusunda dünya hükümetlerinin ve uluslarının ezici çoğunluğunun aksine, bölgede gerilimi artırma ve savaş ve çatışma coğrafyasını geliştirme çabasındadır. Böylesine kötü niyetli bir politika, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik açık ve son derece büyük bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

Kenani, "kitlesel katliam makinesi" olarak nitelediği İsrail'in Filistin, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarının durdurulması için uluslararası toplum tarafından "kararlı" önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin, başkent Beyrut'un güneyinde bir konuta düzenlediği hava saldırısında çoğu çocuk ve kadın 14 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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