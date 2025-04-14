İran'dan 'Umman' vurgusu: ABD ile görüşmelerde arabulucu olmaya devam edecek

Bekayi, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemi ve bölgesel gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran ile ABD arasında 12 Nisan'da Umman'da yapılan dolaylı görüşmelere değinen Bekayi, görüşmelerin nükleer mesele ve yaptırımların kaldırılması konusunda olduğunu belirtti.

ABD ile 19 Nisan'da yapılacak müzakerelerin Umman yerine Avrupa'ya taşınabileceğini ancak Maskat'ın arabuluculuk rolünü sürdüreceğini söyleyen Bekayi, müzakerelerin dolaylı görüşmeler şeklinde devam edeceğini dile getirdi.

Müzakere yeri hususunda henüz karar alınmadığını aktaran Bekayi, "Umman'ın resmi görüşlerini aldıktan sonra ABD ile bir sonraki tur müzakerelerin yeri konusunda kararımızı vereceğiz. Müzakerelerin yeri önemli değil, önemli olan müzakerelerin çerçevesi ve şeklidir. Doğrudan müzakereleri etkili ve faydalı görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

UAEA BAŞKANI TAHRAN'I ZİYARET EDECEK

İranlı Sözcü, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin, bu hafta içinde Tahran'ı ziyaret ederek yetkililerle bir araya geleceğini paylaştı.

İran'ın muhtemel bir anlaşmada uranyum zenginleştirme seviyesini, 2015'teki nükleer anlaşmada olduğu gibi 3,67 seviyesine düşürüp düşürmeyeceğinin sorulması üzerine Bekayi, bu konunun teknik konular olduğunu daha sonraki süreçlerde ele alınacağını belirtti.

İSRAİL'İN FİLİSTİN HALKINA KARŞI DEVAM EDEN SOYKIRIMI

İsrail'in Filistinlilere karşı sürdürdüğü soykırıma da değinen Bekayi, "Gazze ve Batı Şeria'da soykırımlara tanık olmaya devam ediyoruz ve sözde varıldığı ve garantörlerin atandığı ateşkes İsrail tarafından fiilen görmezden geliniyor. Savunmasız Filistin halkına, hastanelere, doktorlara ve kısıtlı altyapıya saldırılar düzenleniyor. Gazeteciler, siyonist rejimin değişmez hedeflerinden biridir ve bu suçlar Güvenlik Konseyi ve ilgili kurumların sessizliğiyle devam ediyor. Lübnan'da ateşkes ihlalleri sürüyor. Suriye ve Yemen'e yönelik saldırılar sürüyor ve bunların hepsini hukukun ihlali olarak kınıyoruz." diye konuştu.

ERAKÇİ, RUSYA'YI ZİYARET EDECEK

Bekayi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin birkaç gün içinde Rusya'yı ziyaret edeceğinin bilgisini de aktararak, "Daha önce yapılan planlama doğrultusunda Dışişleri Bakanımız bu hafta sonuna kadar Rusya'yı ziyaret edecek. Bu ziyarette Maskat'taki müzakerelerle ilgili gelişmeler dahil olmak üzere çeşitli konular ele alınacak." dedi.

İran ile Rusya arasında Kapsamlı Stratejik Anlaşma sürecinin yürütülmesinin Dışişleri Bakanlığının önceliklerinden biri olduğunu dile getiren Bekayi, anlaşmanın onaylanmak üzere kısa süre içinde Meclis'e gönderileceğinin bilgisini paylaştı.

ABD VATANDAŞLARININ YATIRIMLARINA ENGEL OLMAYIZ

İran'da Amerikan yatırımcılarının olasılığına ilişkin bir soruya ise Bekayi, "İran, hiçbir zaman diğer tarafların ekonomik işbirliği ve yatırımına engel olmadı. Sorun, karmaşık, çok katmanlı yasalarıyla kendi vatandaşlarını İran'la herhangi bir ekonomik etkileşimden mahrum bırakan ABD'nin kendisidir. Bu, ABD tarafının ele alması gereken bir konudur." değerlendirmesinde bulundu.