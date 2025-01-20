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Dünya

İran'dan vatandaşlarına ''Suriye'' çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, vatandaşlarına 'Suriye'ye şu anda seyahat etmeyin' çağrısı yaptı.

AA20 Ocak 2025 Pazartesi 13:30 - Güncelleme:
İran'dan vatandaşlarına ''Suriye'' çağrısı
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Suriye yönetiminin İran vatandaşlarının ülkeye girişine ve İran'dan ithalata yasak getirdiği yönündeki haberleri henüz doğrulamadıklarını ancak şu aşamada vatandaşlarının bu ülkeye gitmesini tavsiye etmediklerini söyledi.

Bekayi, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen haftalık basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemi ve bölgesel gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının Birleşmiş Milletler yaptırımlarının geri getirilmesini sağlayacak "tetik mekanizmasını" hayata geçirmesi halinde İran'ın atacağı adımların sorulması üzerine Bekayi, bu durumda İran'ın bazı anlaşmalarda kalmasının bir anlamı olmayacağını belirtti.

Bekayi, Suriye yönetiminin İran vatandaşlarının ülkeye girişine ve İran'dan ithalata yasak getirdiği yönündeki haberleri henüz doğrulamadıklarını ancak şu aşamada vatandaşlarının bu ülkeye seyahat etmesini tavsiye etmediklerini dile getirdi.

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