İran'dan ''Viyana toplantıları'' açıklaması

AA 31 Mayıs 2021 Pazartesi 12:37 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 12:37

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki toplantılarda ilerleme sağlandığını ancak önemli konuların kaldığını ve bunların görüşülmesine geçildiğini belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hatibzade gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov'un "görüşmelerde 5'inci turun büyük ihtimalle son oturum olacağı" yönündeki açıklamasına değinen Hatibzade, müzakerelerin devam ettiğini ve dikkatli bir şekilde takip ettiklerini söyledi.

Hatibzade, her turun son oturum olabileceğine işaret ederek, çalışma gruplarının şu ana kadar ciddi ilerlemeler sağladığını kaydetti.

"Müzakerelerin Batılı taraflarca kasten uzatıldığı" yönündeki iddiaların sorulması üzerine Hatibzade, şu yanıtı verdi:

"Viyana'daki görüşmelerde hiç bir çıkmaz bulunmuyor. Kilit konuların incelenmesine geçildi. Anlaşma için bir acelemiz olmadığı gibi görüşmelerin yıpratılmasına da müsaade etmeyiz."

Hatibzade, görüşülmeyen önemli konuların dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Avrupa Birliği, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İranlı üst düzey yetkililer Avusturya'nın başkenti Viyana'da süren toplantılarda "ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşü, İran'a yönelik ambargonun kaldırılması ve anlaşmanın tam olarak uygulanması" konularını görüşüyor.