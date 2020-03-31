AA 31 Mart 2020 Salı 09:48 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 09:55

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Yukarı Karabağ bölgesinde bugün düzenlenmesi öngörülen sözde cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Musevi, "Biz, iki komşumuz yani Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunların çözümünü zorlaştıracak ve karmaşıklaştıracak her türlü girişimden kaçınılması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Seçimlerin bölgedeki gerginliği artırabileceğine işaret eden Musevi, "İran, bölgede tansiyonu ve anlaşmazlığı artıracak her türlü adıma karşıdır." açıklamasında bulundu.

Musevi ayrıca Karabağ meselesinin uluslararası hukuk temelinde ve barışçıl yöntemlerle çözülmesinin önemini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığından Yukarı Karabağ'daki sözde seçimlere tepki