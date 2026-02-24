İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2026 Salı / 8 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8564
  • EURO
    51,6845
  • ALTIN
    7286.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'dan yumuşama sinyali: Öğrencileri dinlemeye hazırız
Dünya

İran'dan yumuşama sinyali: Öğrencileri dinlemeye hazırız

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, üniversitelerde düzenlenen protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, öğrencilerin görüşlerini dinlemeye ve doğrudan temas kurmaya hazır olduklarını söyledi.

İHA24 Şubat 2026 Salı 14:07 - Güncelleme:
İran'dan yumuşama sinyali: Öğrencileri dinlemeye hazırız
ABONE OL

İran'da üniversite öğrencileri, hükümetin baskıcı uygulamalarına ve 28 Aralık'ta başlayan protestolarda yaşanan ölümlere dikkat çekmek için protesto gösterileri düzenliyor. Kampüslerde düzenlenen protestolara ilişkin hükümetten ilk resmi açıklama geldi.

Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani düzenlediği basın toplantısında, üniversitelerde yaşanan protestolara değinerek, "Öğrenciler genç ve dinamik bir kesimdir. Elbette itiraz etme hakları vardır. Yaşanan bazı olaylar onları derinden etkilemiş ve öfkeye yol açmış olabilir. Ancak herkesin hassasiyetleri ve kırmızı çizgileri gözetmesi gerekir. Kutsal değerler ve bayrak, hangi şartta olursa olsun aşılmaması gereken sınırlar arasındadır" dedi.

"KALICI ÇÖZÜMÜN DİYALOGDAN GEÇTİĞİNİ BİLİYORUZ"

Çözümün gerilimde değil diyalogda olduğunu vurgulayan Muhacerani, "Ne eğitimin durması ne de itiraz edenlerin sesinin duyulmaması doğru bir yaklaşım olur. Bu iki durumun sağduyulu bir zeminde birlikte yürütülebileceğine inanıyoruz. Hükümet olarak öğrencilerin görüşlerini dinlemeye ve üniversitelerde doğrudan temas kurmaya hazırız. Eğitim sürecinin kesintiye uğramaması gerekiyor. Üniversitelerin açık kalması hem bilimsel faaliyetlerin sürmesi hem de öğrencilerin çoğunluğunun talebi açısından önemlidir" ifadelerini kullandı.

Toplumun içinde bulunduğu şartları herkesin doğru değerlendirmesi gerektiğini belirten Muhacerani, "Bir tarafta yaşanan acılar ve öfke, diğer tarafta ise artan tehditler ve uluslararası baskılar söz konusu. Bu süreçte devlet kurumlarının ve karar vericilerin tüm bu unsurları dikkate alması büyük önem taşıyor. Kalıcı çözümün diyalogdan geçtiğini biliyoruz. Ortam sakinleştikten sonra sağduyulu bir şekilde konuşabilmeliyiz" şeklinde konuştu.

ÜNİVERSİTELERDE KARŞIT GRUPLAR KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

İran'da 28 Şubat'ta başlayan protestolarda hayatını kaybedenler için başkent Tahran başta olmak üzere bazı şehirlerdeki üniversitelerde anma etkinlikleri düzenlenmişti. Etkinlikler sırasında bir grup öğrenci İran bayrağı açarak yönetime destek sloganları atarken, diğer bir grup ise yönetim karşıtı ve reform talepleri içeren sloganlar atmış; İran bayrağını yakmıştı. Üniversite kampüsleriyle sınırlı kalan gösterilerde zaman zaman gerginlik yaşanmış, çıkan arbedelerde bazı öğrenciler yaralanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'li belediyenin ihmali pes dedirtti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.